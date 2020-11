Anna Tatangelo risponde a Rita Pavone dopo le affermazioni sulla sua presunta carriera con Gigi D’Alessio. Le due giurate di All Together Now hanno quasi sfiorato la lite, come ha fatto notare scherzosamente Francesco Renga.

La pietra dello scandalo sarebbe stata l’esibizione degli Amabili, un duo formato da una coppia di coniugi che non sembra mettere d’accordo il muro e neanche la giuria. In particolare, sarebbe il marito a dividere i giudizi poiché dotato di una tecnica migliore.

Tra coloro che vedono bene la coppia c’è Anna Tatangelo, che non ha intenzione di dividere la coppia e afferma: “Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme”.

La replica di Rita Pavone non si è fatta attendere: “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio…”. La reazione di Anna Tatangelo è stata immediata e quasi al limite della lite: “Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”.

Francesco Renga tenta così di smorzare i toni e scherza con uno “Scatta la rissa”, che ha disteso la situazione già compromessa e a rischio baruffa.

L’episodio è continuato sui social, con i fan di Anna Tatangelo che si sono scatenati in sua difesa. A questo punto, Rita Pavone interviene per rispondere a uno di loro: “A chi ha trenta followers io non rispondo”.

La nuova edizione di All Together Now è partita qualche settimana fa e con una giuria completamente nuova, che per questa stagione si è unita al muro. I concorrenti sono in numero fisso, diversamente dalle altre stagioni nelle quali i concorrenti si avvicendavano di puntata in puntata. Alla conduzione torna Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax.