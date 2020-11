Il figlio di Biagio Antonacci imita Gianni Morandi, che è anche suo nonno. Il video è comparso sui social dell’artista di Monghidoro, come sempre girato da Anna, e mostra un lato inedito di Giovanni che si è dato alle imitazioni con un discreto successo.

La voce del nonno è davvero identica e a tratti impressionante. Giovanni è nato dall’unione tra Biagio Antonacci e Marianna Morandi, figlia di Gianni e Laura Efrikian. Il giovane nipote di Morandi ha ora 19 anni e ha un fratello maggiore, Paolo, che è già avviato alla musica come autore.

Gianni Morandi è sempre molto attivo sui social e ha così voluto concedere un nuovo moment divertente ai suoi followers, attraverso la divertente imitazione di suo nipote Giovanni che si diletta a imitarne la voce, accompagnata da quelle mani grandi che sono diventate ormai celebri.

Lontano dal palco per cause di forza maggiore, Gianni Morandi sta trascorrendo questo tempo libero al fianco della famiglia. Di recente, aveva anche dichiarato di non essere a lavoro su nuovi progetti musicali poiché completamente bloccato dal Covid e della complicata situazione che sta vivendo l’Italia.

Il maggiore dei nipoti Antonacci era stato coinvolto anche nel progetto Stasera Gioco In Casa, che aveva portato al Teatro Duse di Bologna per un lungo tour stanziale che non ha potuto concludere a causa dell’emergenza sanitaria. Paolo è autore del brano d’apertura ma ha già firmato alcuni brani per diversi artisti italiani come Alessandra Amoroso, per la quale ha scritto La Stessa.

L’attività social di Gianni Morandi continua senza sosta. L’artista bolognese continua a intrattenere il suo pubblico a distanza attraverso i suoi post unici, compreso quello che ha testimoniato l’incontro con Fiorella Mannoia e l’auspicio di poter tornare presto in teatro alla fine di questa emergenza sanitaria.