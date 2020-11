Quali sono le 10 canzoni più belle di Biagio Antonacci? 15 album, un’intensa attività esplosa nel 1989 che ancora oggi continua, e la carriera del cantautore milanese è lastricata di brani che si sono meritate un posto nella memoria collettiva. Autore per se stesso e per gli altri, Biagio Antonacci si riconosce per il suo timbro particolarmente intenso e per i messaggi profondi dei suoi testi, soprattutto nelle canzoni d’amore che ancora oggi vengono riconosciute come le più belle del panorama musicale italiano.

Fiore apre la nostra lista. Tratta dal primo album Sono Cose Che Capitano è un grande classico di Biagio Antonacci.

Liberatemi è una delle prime canzoni che hanno reso Biagio Antonacci un fenomeno nonché un punto di riferimento del pop rock italiano. Nell’album omonimo datato 1992 alla chitarra c’era Eros Ramazzotti.

Da Biagio Antonacci (1994) ricordiamo Se Io, Se Lei, che non manca mai nelle scalette dei concerti.

Dall’album Il Mucchio (1996) ricordiamo due grandi canzoni: la title track con un groove degno di un pezzo rock e l’intensissima e trascendentale Se è Vero Che Ci Sei.

L’album Mi Fai Stare Bene (1998) è una piccola perla degli anni ’90. Oltre alla title track ci sono pezzi di grande valore come Iris (Tra Le Tue Poesie) e Quanto Tempo E Ancora.

Per fare il punto della carriera di Biagio Antonacci citiamo anche Per Farti Felice dall’ultimo album in studio Chiaramente Visibili Dallo Spazio (2019).

Pur se non vengono citati tra le 10 canzoni più belle di Biagio Antonacci, una particolare menzione meritano i brani firmati dal cantautore per altri artisti. Ricordiamo la bellissima Ragazza Occhi Cielo interpretata da Loredana Errore, ma Antonacci ha scritto anche per gli Stadio, per Laura Pausini e per Ron, senza dimenticare Mietta e Alessandra Amoroso.