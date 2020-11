Non sappiamo ancora quando e se andrà in onda in Italia ma Big Sky, la nuova serie di David E. Kelly per ABC, ieri sera ha fatto il suo debutto negli Usa sconvolgendo il suo pubblico. A scendere in campo per calmare le acque ci ha pensato il protagonista Ryan Philippe che si è scusato con il suo pubblico per il plot twist che ha chiuso il primo episodio, ma cosa è successo di così sconvolgente? Chi conosce il romanzo del 2013 The Highway di CJ Box su cui la serie si basa sa di quello che stiamo parlando, tutti gli altri lo scopriranno con la première di stagione che presenta al pubblico i protagonisti di Big Sky e anche il caso che li sta mettendo insieme.

ATTENZIONE SPOILER!

il detective privato Cody Hoyt (Ryan Phillippe), la sua compagna Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e (l’ex?) moglie di Cody, la poliziotta Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) sono i tre personaggi che si trovano costretti a lavorare insieme quando si scopre che Danielle (Natalie Alyn Lind), la ragazza del figlio di Cody e Jenny, e sua sorella Grace (Jade Pettyjohn) sono sparire nel nulla.

Nel primo episodio di Big Sky si vede chiaramente che a portarle via è un inquietante camionista di nome Ronald che, a quanto pare, ha avuto problemi con la mamma e ha già rapito una prostituta. Quando Cody inizia le sue indagini nelle montagne sperdute del Montana, scopre che su quella strada sono sparite altre donne e qui entra in gioco l’agente della pattuglia stradale Rick Legarski (John Carroll Lynch), che accetta di incontrare il detective per assisterlo nel caso. Cody solleva la possibilità che le sparizioni possano essere collegate a un’operazione di traffico sessuale così le indagini iniziano da una sorta di setta locale ma ecco arrivare il colpo di scena quando, uscendo dal vialetto con l’auto si imbatte proprio in Rick che lo spara dritto alla testa uccidendolo.

Un vero e proprio colpo di scena che sposterà l’asse dell’intera serie in cui quello che si pensava fosse il protagonista in realtà non lo è e questo spingerà le sue donne a fare squadra per scoprire la verità sulle ragazze e sulla sua morte.

Intervistato da EW, Ryan Philippe ha ammesso di aver accettato il ruolo pur sapendo che sarebbe andata a finire così e che l’unica cosa che gli spezza il cuore è pensare a tutti coloro che lo hanno appoggiato dicendosi pronti a seguirlo in questa nuova avventura: “Solo che mi dispiace per i miei fan. Promuoverò fortemente lo show ma poi potrei diventare eclissarmi per un po’ sui social per via delle notifiche e dei messaggi che mi arriveranno. Spero che i miei fan continuino a guardare e ad amare lo spettacolo perché io lo farò”.