Big Little Lies 3 ci sarà oppure no? I fan ancora attendono di scoprire quale sarà il futuro della serie e se fino a questo momento hanno sperato, specie ogni volta che una delle sue protagoniste si diceva pronta a tornare, da adesso non lo faranno più. A spazzare via le loro speranze è stata proprio Zoe Kravitz, la Bonnie Howard Carlson della serie.

Rispondendo ad una domanda di un fan in una video intervista di GQ, l’attrice è tornata sulla morte prematura del regista Jean- Marc Vallée indicando proprio questa come ragione principale per un mancato ritorno della serie per una terza stagione:

“Non credo che stiamo tornando.. Abbiamo parlato molto di fare una terza stagione. Sfortunatamente, Jean-Marc Vallée, il nostro incredibile regista, è morto lo scorso anno, il che è straziante. E non riesco a immaginare di andare avanti senza di lui. Era davvero il visionario di quello spettacolo. Quindi, sfortunatamente, è andata così”.

Nonostante sia passato del tempo, HBO non ha ancora detto la sua ufficialmente sul futuro di Big Little Lies ma altri membri della famiglia BLL hanno espresso ottimismo riguardo alla terza stagione. David E. Kelley, che ha scritto la serie, ha detto l’anno scorso che rimettere insieme il cast sarebbe stato un po’ complicato, almeno subito dopo la seconda stagione, ma che “lungo la strada, forse, ci sarebbero riusciti.”

Dal canto suo, anche Nicole Kidman aveva affermato che Kelley e la scrittrice di libri Liane Moriarty avevano già “una buona idea” per una terza stagione, dove sta quindi la verità sul futuro della serie? Big Little Lies è incentrato su un gruppo di mamme di Monterey che sono tenute insieme da una morte misteriosa e non solo. Insieme a Kravitz e Kidman, nel cast della serie ci sono anche Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Laura Dern, con Meryl Streep guest star della seconda stagione.