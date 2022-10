Big Little Lies 3 non è al momento nei piani di HBO, ma il cast continua a spingere per un rinnovo della serie. Dopo Nicole Kidman, Reese Witherspoon , Zoë Kravitz e Shailene Woodley, tutte a vario titolo aperte all’idea di tornare per un’altra stagione, anche Laura Dern ha rilanciato la proposta.

L’attrice vorrebbe che Big Little Lies 3 fosse rinnovata da HBO e suggerisce di continuare a tenere alta l’attenzione sulla richiesta: Dern ha detto a Entertainment Tonight che il cast della serie premiata con l’Emmy “non desidera altro” che riunirsi per raccontare nuove storie ambientate nella comunità costiera di Monterey, California. La serie è andata in onda con grande successo di pubblico e critica per due stagioni, dal 2017 al 2019. In realtà già il rinnovo per una seconda parte era arrivato a sorpresa, visto che Big Little Lies era stata inizialmente concepita dal creatore David E. Kelley come una miniserie autoconclusiva.

Tutto il cast si è detto pronto a firmare per Big Little Lies 3: “Voglio dire, tutti noi non desideriamo altro, siamo come una famiglia, solo molto fortunati. Io dico, manteniamo la speranza. Continuiamo a chiedere, potrebbe semplicemente avverarsi“, ha detto da ultima Laura Dern.

Già nel 2020 Kidman sosteneva che Big Little Lies 3 fosse sulla buona strada per essere realizzata, perché c’era un’idea da sviluppare, poi durante la pandemia le conversazioni sull’argomento si sono drasticamente ridotte, complice il rallentamento generale del settore audiovisivo negli ultimi due anni di pandemia. Ma se c’è un cast che spinge per tornare a lavorare insieme, è certamente quello di Big Little Lies.

Continua a leggere su optimagazine.com