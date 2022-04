Mentre Anatomia di uno Scandalo continua a dominare le preferenze degli utenti nella top10 di Netflix, insieme al thriller colombiano Palpito, David E. Kelley è già a lavoro su un nuovo format, stavolta destinato a Peacock, piattaforma disponibile da pochi mesi anche in Italia. Si tratta di una serie in 8 episodi basata sul bestseller internazionale dello scrittore di gialli israeliano Dror A. Mishani, The Missing File.

Lo showrunner di Anatomia di uno Scandalo è completamente coinvolto nella realizzazione di The Missing, come autore del soggetto, sceneggiatore e produttore esecutivo. Scritto da Kelley, che funge anche da showrunner, The Missing sarà diretto da Barry Levinson e avrà un cast composto nei ruoli principali da Jeff Wilbusch, Juliana Canfield, Karen Robinson e Michael Mosley. A loro, già precedentemente annunciati, si uniscono ora Steven Pasquale (American Crime Story: The People v OJ Simpson), Stephanie Szostak (A Million Little Things) e Tony Curran (Your Honor).

La nuova serie di Kelley dopo Anatomia di uno Scandalo si presenta apparentemente diversa dal genere a cui ci ha abituati negli ultimi anni con drammi familiari dell’alta borghesia come Big Little Lies e The Undoing. The Missing è la storia del detective Avraham (Jeff Wilbusch), la cui fede nell’umanità è incrollabile quando si tratta di scoprire la verità. Guidato da un profondo senso di spiritualità e principi religiosi, Avraham dovrà mettere in discussione la propria umanità quando un’indagine apparentemente di routine si rivela essere tutt’altro che scontata.

Kelley è reduce dal successo di Anatomia di uno Scandalo su Netflix (qui la nostra recensione), diventato in pochi giorni un titolo da vetta della top10 in diversi paesi. Tra le sue recenti produzioni anche Nove Perfetti Sconosciuti, miniserie per Prime Video con Nicole Kidman tratta dal libro di Liane Moriarty e Cambio di direzione con John Stamos, disponibile su Disney+.

