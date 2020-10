The Undoing Le Verità non Dette debutta negli Usa e conquista tutti, soprattutto il pubblico che ha amato e apprezzato Big Little Lies. Nicole Kidman e David E. Kelly rimettono insieme le loro forze per creare un nuovo giallo che non si scosta molto da quello delle ragazze di Monterey. Cambiano l’atmosfera e il modo di divere dei protagonisti, ma il succo della storia no,, l’unica cosa che il pubblico deve fare è dimenticare il marito violento di Celeste e dare il benvenuto all’assassino e donnaiolo che vive al fianco di Grace Faser. A questo punto il gioco è fatto e il successo è assicurato.

La première di The Undoing Le Verità non Dette ha debuttato qualche ora fa negli Usa conquistando il popolo dei social ma c’è qualcosa di cui si è sentita la mancanza, una cosa che ha fatto grande Big Little Lies, la coralità. Le ragazze di Monterey, la loro unione e la loro follia, non rendono vivo l’ennesimo giallo in cui Nicole Kidman è chiamata a fare la prima donna giocando da solista, questo sarà il punto debole della serie? Il pubblico sembra irretito da continui colpi di scena e lustrini, ma quando la tensione calerà con le prime rivelazioni, l’effetto sarà ancora quello di questo primo episodio?

ATTENZIONE SPOILER!

La première della serie inizia con un giovane ragazzo che va a cercare sua madre ma quando arriva nel suo studio vede qualcosa che lo lascia sconvolto. Di colpo ci ritroviamo a due giorni prima, insieme alla famiglia Fraser e alla loro routine quotidiana. C’è la terapeuta Grace, il marito e oncologo affasciante Jonathan (Hugh Grant) e il figlio Henry (Noah Jupe). Al fianco della mamma tuttofare Grace si schierano anche Sally e Sylvia ma anche l’outsider Elena. La vita delle prime tre sembra perfetta e appagata, anche sessualmente, mentre quella di Elena sembra nascondere segreti e infelicità.

I primi dubbi trovano conferma nel suo comportamento quasi ossessivo nei confronti di Grace: prima le si mostra nuda negli spogliatoi in palestre a poi, alla serata di beneficenza, la afferra da un braccio e la tira a sé per baciarla sulle labbra. Tutto finisce così tra loro mentre l’indaffarata serata di Grace e Jonathan continua tra raccolta fondi e una chiamata dall’ospedale che costringe l’uomo a lasciare l’evento. Le cose si complicano nei giorni a seguire quando Grace scopre che Elena è stata uccisa e Jonathan, partito per un convegno, sembra essere sparito nel nulla, le due cose sono legate in qualche modo?

The Undoing Le Verità non Dette continuerà il suo percorso negli Usa, su HBO, alla domenica sera, mentre il pubblico italiano dovrà attendere ancora un po’ per vedere la serie su Sky Atlantic. In un primo momento, infatti, si era pensato ad una messa in onda nel mese di novembre ma, in realtà, la data ufficiale annunciata è quella dell’11 dicembre.

Ecco il trailer della serie: