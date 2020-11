Inizia il conto alla rovescia per Riverdale 5. Lo showrunner e creatore Roberto Aguirre-Sacasa ha confermato il debutto della quinta stagione con l’inizio del nuovo anno, alla luce di un 2020 costellato dal Covid-19.

Come ricorderete, lo scorso marzo la produzione della serie tv è stata tra le prime a sospendere le riprese a causa di alcuni membri della troupe risultati positivi al tampone. Ciò ha causato un taglio alla stagione, ridotta da 22 a 19 episodi. I problemi non sono finiti qui. Le riprese di Riverdale 5 sono iniziate solo a settembre inoltrato a causa delle norme anti-Covid e dei protocolli di sicurezza varati dal governo del Canada (la serie è girata nella Columbia Britannica) che prevedono due settimane di quarantena dopo aver effettuato il tampone.

Alla fine, il cast e la troupe è riuscita a tornare effettivamente sul set per iniziare a girare la quinta stagione, che finalmente ha una data d’uscita. Come tutti gli show della CW, anche Riverdale 5 è stata rimandata al 2021, più precisamente i nuovi episodi debutteranno il 20 gennaio sulla rete.

La storia concluderà quelle trame rimaste in sospeso nella stagione precedente con il ballo studentesco e la cerimonia dei diplomi, dopo di che ci sarà un salto temporale che mostrerà i protagonisti dopo il college. I piani iniziali sono quelli di produrre 22 episodi per Riverdale 5, ma tutto dipenderà dall’evolversi della situazione pandemica.

Intanto Lili Reinhart, attrice che ricopre il volto di Betty Cooper, ha condiviso con i fan qualche anticipazione sul nuovo capitolo, annunciando colpi di scena – come ci ha ben abituati finora il teen drama. “Tutto ciò che posso dire è… per la quinta stagione… ho dovuto urlare a squarciagola parecchie volte. Povera, povera Betty! (Però non preoccupatevi)”

All I can say is… for season 5… I’ve had to scream at the top of my lungs quite a few times. Poor, poor Betty 😏💀👀😈😱 #riverdale (don’t worry though, actually) — Lili Reinhart (@lilireinhart) November 14, 2020

E in Italia quando arriverà Riverdale 5? È ancora presto per dirlo e probabilmente ci vorrà il prossimo autunno. La messa in onda è nelle mani di Mediaset. Dopo aver trasmesso la quarta stagione su Premium Stories, la stessa arriverà anche in chiaro su Italia1, ma al momento non si conosce la data ufficiale. Inoltre, Riverdale è disponibile sul catalogo di Netflix con le prime tre stagioni.