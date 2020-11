A corredo della nuova uscita della console Sony non potevano di certo mancare segnalazioni da parte degli utenti su criticità a livello hardware. E i problemi al controller Dualsense di PS5 rappresentano uno degli aspetti su cui gli sviluppatori sono chiamati a mettere mano.

Ogni nuova piattaforma che arriva sul mercato deve fare i conti con problematiche relative al suo funzionamento. Gli stress test effettuati dagli sviluppatori, per quanto intensivi, non possono prevedere ogni tipologia di malfunzionamento. In particolar modo se si tiene in considerazione la quantità di console messe in commercio, a fronte del numero comunque esiguo su cui i test vengono portati a termine.

Ecco dunque che non sono pochi i videogiocatori che contattano il servizio clienti per provare a trovare un rimedio ai propri grattacapi. E il team responsabile dello sviluppo della console è chiamato quindi a rimboccarsi le maniche per riportare la situazione alla normalità.

Problemi controller Dualsense di PS5, quali le criticità

In particolar modo, tra le altre cose, a essere segnalati sono problemi al controller Dualsense di PS5. Stando all’esperienza riportata dai fruitori della console next gen di casa Sony, il malfunzionamento specifico sarebbe legato alla ricarica del pad.

Nella fattispecie, i problemi al controller Dualsense di PS5 vedono quest’ultimo nell’impossibilità di ricaricarsi dalla porta USB anteriore quando la console è in standby. Un evidente errore, quello della console, che può essere risolto in via momentanea sfruttando la porta posteriore, che invece funziona. Sebbene non manchino segnalazioni riguardanti l’inefficacia anche di quest’ultimo metodo.

Siamo chiaramente di fronte a criticità che verranno risolte in breve tempo da parte di Sony, che avrà messo al lavoro i propri cervelloni. E una patch ad hoc, che vada a correggere gli errori a livello software, ripristinando il corretto funzionamento della console, arriverà in tempi brevi. Sebbene non ancora quantificabili. Diversi gli aspetti su cui serve mettere mano, con alcune segnalazioni che parlano di brick della console quando questa viene messa in standby. Chiaro è che seguiranno aggiornamenti in merito alla questione.

