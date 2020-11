Ancora prima del lancio ufficiale in Italia, in rete sono già stati segnalati i primi problemi PS5. La console next-gen di casa Sony, chiamati a scontrarsi direttamente con le rivali firmate Microsoft – quindi Xbox Series X e la più compatta ed economica Xbox Series S, già disponibili – sarà sugli scaffali del Bel Paese il prossimo 19 novembre, ma pare che le prime unità stiano creando non pochi grattacapi ai primi acquirenti negli Stati Uniti e in Giappone.

In particolare, tra gli altri, i problemi PS5 si manifestano soprattutto quando il device made in Japan si trova in modalità riposo. Come riportato sulle pagine del portale GameSpot, sembra che dopo aver messo la console in modalità riposo alcuni utenti non siano più riusciti ad accenderla, con PlayStation 5 “pizzicata” a spegnersi completamente invece che andare in sleep mode. Non solo, sono state segnalate anche azioni di ricostruzione del database – che si avviano nel caso il device sia stato spento in modo non corretto -, quando vi è un riavvio dopo la modalità riposo stessa.

Al momento non è ben chiaro cosa stia causando i problemi PS5 post lancio. Alcuni giocatori stanno imputando le colpe al supereroistico Marvel’s Spider Man Miles Morales, tanto da costringere il community manager di Insomniac Games ad intervenire per dichiarare che il team di sviluppo sta verificando le segnalazioni, ma c’è pure chi sostiene che i malfunzionamenti si siano presentati dopo aver giocato a Godfall. Per il momento, la soluzione provvisoria pare essere quella di disattivare la modalità riposo di PlayStation 5 dal menu risparmio energetico nelle impostazioni, così da limitare i rischi in attesa che Sony faccia chiarezza e trovi un rimedio efficace e duraturo, magari tramite patch correttiva.

Godfall - PlayStation 5 Starter pack: parti avvantaggiato con una selezione di potenti oggetti

Spada di Zer0: scatena la lama di un maestro assassino di un altro...

Nel frattempo, al netto dei problemi PS5, vi ricordiamo ancora una volta che l’ammiraglia nipponica arriverà in Italia il 19 novembre 2020. Per il day one, Amazon, Mediaworld, Euronics e Unieuro assicurano che avranno a disposizione nuove unità destinate alla vendita. Voi la comprerete? Oppure preferite attendere per evitare malfunzionamenti tipici delle prime console?