Ogni anno il processore Exynos prova a competere con la controparte Snapdragon: la cosa si verificherà anche nell’ambito dei Samsung Galaxy S21, o per meglio dire ha già iniziato a verificarsi. Come riportato da ‘SamMobile‘, sono passati quasi un paio di mesi da quando il prossimo top di gamma alimentato dal processore Exynos è apparso online, ma, nel caso in cui ci fossero ancora dei dubbi, non mancherà anche la versione alimentata da Qualcomm. Il Samsung Galaxy S21 con product-code ‘SM-G996U‘ è stato testato su Geekbench appena da qualche ora, mostrando i risultati ottenuti dalla combinazione del SoC Snapdragon 875 con 8GB di RAM. Pur non essendo ancora presentato ufficialmente, il chipset dovrebbe presentare una configurazione CPU tri-cluster che includere un core X1 ad alte prestazioni, tre core Cortex-A78 e quattro core Cortex-A55. Il benchmark conferma che i core della CPU stanno lavorando insieme al chip grafico Adreno 660.

L’esemplare pare funzionare meglio dell’alternativa Exynos su Geekbench, ottenendo 1120 e 3319 punti, rispettivamente in single e multi-core. Al contrario, il modello alimentato da Exynos aveva in precedenza ottenuto 1038 e 3060 punti, suggerendo che la soluzione fornita da Qualcomm garantirà ancora una volta prestazioni superiori. Bisogna, però, tenere presente che i primi benchmark non sempre riflettono le prestazioni effettive del prodotto finale.

A questo bisogna anche aggiungere il fatto che mancano ancora due mesi all’annuncio del Samsung Galaxy S21, che probabilmente non è ancora ottimizzato a dovere, oltre al fatto che in benchmark a cui si è sottoposto l’esemplare alimentato da Exynos sono vecchi di altri due mesi, e che quindi nel frattempo molte cose potrebbero anche essere cambiate. Volete farvi una cultura sul prossimo top di gamma del colosso di Seul con un certo anticipo? Date un’occhiata a questo articolo con tutte le specifiche trapelate.