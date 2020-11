I Samsung Galaxy S21 dovrebbero essere lanciati tra meno di due mesi, con presentazione programmata molto probabilmente per il prossimo 14 gennaio. Nelle ultime ore due fonti autorevoli come AndroidPolice e ancora XDA-developers hanno pubblicato molte delle specifiche hardware che dovremmo trovare proprio a bordo delle prossime ammiraglie del produttore. Possiamo credere che quanto pubblicato non si discosti molto dalla realtà o corrisponda pienamente proprio ai device in uscita.

Samsung Galaxy S20

Pochi dubbi sul pannello del prossimo modello di ammiraglia, nella sua versione base. Il pannello dello smartphone avrà una diagonale non inferiore ai 6,2 pollici con risoluzione 6.2-inch FHD+ LTPS. La frequenza di aggiornamento garantita dal produttore sarà pari a 120Hz. Neanche per il processore ci sono più segreti e seguendo la solita politica commerciale del brand, l’ammiraglia sarà dotata di un SoC Qualcomm Snapdragon 875 in alcuni paesi (tra cui gli Stati Uniti) oppure della soluzione Exynos 2100. La batteria avrebbe amperaggio di 4,000mAh. Per la fotocamera sono previsti 3 sensori ossia un’unità principale da 12 MP, un’unità grandangolare da12 MP e ancora un teleobiettivo da 64 MP.

Samsung Galaxy S20 Plus

Naturalmente il Samsung Galaxy S20 Plus avrà un display più esteso di quello del fratello minore e dunque lo schermo dovrebbe essere da 6.7 pollici con tecnologia FHD+ LTPS frequenza di aggiornamento di 120Hz 4,800mAh. La dotazione del processore resta la stessa di quella del fratello minore mentre la fotocamera principale è così progettata: un sensore principale da 12 MP, poi un grandangolo da 12 MP e ancora un teleobiettivo da 64 MP.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Per quanto riguarda il top di gamma assoluto, il pannello dovrebbe avere estensione maggiore fino a 6.8 pollici con risoluzione WQHD, la frequenza di aggiornamento sarà sempre 120Hz ma adattiva, in base ai contesti di utilizzo e ancora la batteria avrà amperaggio pari a 5,000 mAh.

Per quanto riguarda la fotocamera, sul modello in questione i sensori saranno 4, così progettati: il primo avrà risoluzione uguale a 108 MP di seconda generazione, il grandangolo sarà da 12 MP e poi ci saranno 2 teleobiettivi (come pure già raccontato) da 10 MP: uno avrà lo zoom 3x e l’altro 10x. Il processore in dotazione sarà identico a quello dei fratelli minori.