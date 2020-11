I fan continuano ad attendere con ansia la messa in onda italiana ma, al momento, l’unica cosa che sappiamo è che per Fear The Walking Dead 6 è arrivato il momento di tornare in panchina ad un passo dal finale di metà stagione che si annuncia pazzesco. I protagonisti dello spin-off di The Walking Dead riescono ancora a regalare scossoni al proprio pubblico e dopo questa prima parte di fuoco e fiamme, siamo sicuri che l’ultimo episodio di questo 2020 non ci deluderà.

Nell’episodio 6×07, dal titolo “Damage From the Inside”, Alicia (Alycia Debnam-Carey) e Charlie (Alexa Nisenson) indagano sulle insolite attività degli zombie portate alla loro attenzione da Victor Strand (Colman Domingo). Quando si imbattono in un deambulatore particolarmente deforme che sembra essere stato tassidermizzato, questo li spingerà ad andare oltre. Ad un certo punto del primo promo del finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 6, Alicia e Charlie irrompono in una casa fortificata e trovano un laboratorio spaventoso dove Ed (Raphael Sbarge) si occupa dei morti e non lo fa da solo.

Le prime foto del finale di metà stagione confermano questa macabra scoperta e mostrano Alicia fuori dalla stessa casa in cui sono scesi gli zombi imbalsamati che hanno parti di animali cucite o saldate ai loro corpi mentre lei a è legata a un tavolo all’interno di questa piccola bottega degli orrori. Ed armato affronta Alicia con Dakota (Zoe Colletti) al suo fianco.

All’inizio di questa stagione, Althea (Maggie Grace) si è trovata alle prese con un deambulatore imbalsamato all’interno di un’impresa di pompe funebri, e June (Jenna Elfman) ha combattuto contro un altro dalle dita di lama, cosa ci aspetta in questo finale di metà stagione? Secondo quanto ha rivelato Goldberg ad EW sembra che “su alcuni temi e alcune idee potremo trovarci simili a film come The Texas Chainsaw Massacre” ovvero Non Aprite Quella Porta.