L’inizio della fine è andato in scena poche ore fa negli Usa per il dispiacere e, allo stesso tempo, la gioia dei fan: Fear The Walking Dead 8 ha preso il via segnando così il suo viaggio verso il gran finale di serie, rimarremo delusi? Gli spettatori erano in attesa di questa ottava e ultima stagione e il primo episodio non ha deluso specie quando, grazie ad un notevole salto temporale, abbiamo scoperto cosa è successo a Morgan e Madison ma, soprattutto, quello che sarà il futuro della serie spin-off di The Walking Dead.

Ad attenderci ci sarà una grande battaglia contro Padre e sembra proprio che i due protagonisti si troveranno a combatterla da dentro visto che nella première di stagione sono finiti in ostaggio.

Ecco il trailer della nuova stagione:

Nel primo episodio di Fear The Walking Dead 8 scopriamo che Madison è in gabbia, prigioniera di Padre, almeno fino a che Mo, adesso Wren, non si intrufola nella sua cella per imparare come uccidere i vaganti. La donna ha la meglio su di lei e non ci mette molto a scoprire che in realtà quella ragazza è Mo e per questo prova a portarla via. Proprio arrivate in prossimità della palude, le due ritrovano Morgan e Mo non ci mette molto a rimettere insieme i pezzi di quello che è successo anni prima.

Morgan è convinto che l’unico modo per stare al sicuro è rimanere da Padre e così prova a riportare indietro le due ma anche lui finisce in trappola. Tornata sull’isola, PADRE dice a Wren che sta per svolgere un “ruolo cruciale” nei prossimi passi del suo insediamento e lei conferma dicendo di voler far parte del suo futuro e che non è troppo giovane per proteggerlo, sarà davvero così?