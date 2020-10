Cosa è successo a Sherry? Finalmente è arrivato il momento delle risposte in Fear The Walking Dead 6 o quasi. Per mesi abbiamo atteso l’annunciato ritorno dell’amata moglie di Dwight e nell’episodio andato in onda poco fa negli Usa, il terzo di questa stagione, abbiamo finalmente avuto modo di vederla stretta al suo uomo. Il loro lungo abbraccio segnerà la svolta nella vita di Dwight perché, come ha spiegato lo stesso Austin Amelio, adesso accadranno delle “cose molto belle e altre meno belle”.

L’episodio dal titolo “Alaska” ha riunito Dwight (Austin Amelio) e la sua “dolce” Sherry (Christine Evangelista), ma cosa è successo a sua moglie da quando è scomparsa da The Walking Dead? A quanto pare per questa risposta dovremo attendere ancora un po’ visto che la verità dovrebbe venire a galla non prima del prossimo 8 novembre quando negli Usa andrà in onda l’episodio numero 5 dal titolo “honey”.

ATTENZIONE SPOILER!

Fear The Walking Dead 6 rivelerà la verità quando Dwight e Sherry torneranno nell’episodio dell’8 novembre in cui Morgan Jones (Lennie James) cerca di impedire alla coppia di sconfiggere la leader dei Pioneer Virginia (Colby Minifie). Il leader sta cercando di mettere insieme i suoi amici per un ammutinamento al momento giusto mentre prova a costruire una nuova comunità intorno a Rachel (Brigitte Kali Canales) e sua figlia appena nata.

Dwight e Althea erano insieme quando, durante una missione di ricognizione, sono finiti a caccia delle cause di alcune morti inspiegabili trovandosi faccia a faccia con topi infetti con peste bubbonica e poi una mandria di zombie e il tutto per permettere ad Al di arrivare in cima ad una torre per incontrare Isabelle.

Ai piani superiori incontrano Nora (Devyn Tyler) e un piccolo gruppo di sopravvissuti che sono stati infettati da topi portatori di peste bubbonica e che senza antibiotico sono costretti a morire. In quello stesso tunnel sono passati anche Althea e Dwight e quest’ultimo accusa già i primi sintomi e così la loro corsa al tetto continua in attesa di trovare poi la medicina giusta per loro, per evitare di morire. Mentre Al continua il suo percorso in salita, il suo compagno di viaggio e Nora si preparano a fare irruzione in una farmacia per cercare gli antibiotici.

Dwight è determinato a portare Al sul tetto, dicendole: “Sai quante stronzate ho passato per cercare di trovare Sherry? Questo è il minimo che posso fare per te.” Al, Dwight e Nora aprono un percorso per accedere al tetto 34 piani più in alto, lasciando Al per raggiungere l’eliporto mentre Dwight e Nora pianificano di scappare e fare irruzione nelle farmacie vicine per gli antibiotici.

Proprio in quei momenti concitati e dopo che l’elicottero si è rifiutato di atterrare, il walkie talkie di Al prende vita: la donna che sta parlando è Sherry e Dwight non ci mette molto a riconoscerla. Da lì a poco l’abbraccio. E ora?