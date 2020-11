Non ha ancora una data d’uscita e le riprese sono appena iniziate, ma il cast di Feria è ormai ufficiale: Marta Nieto, vincitrice di un premio Goya come miglior attrice e prossima protagonista del nuovo film di Edoardo Leo Lasciarsi un Giorno a Roma, è il volto principale della nuova serie del creatore di Elite, Carlos Montero.

La serie è un thriller con elementi fantasy ambientato negli anni Novanta: due adolescenti di 17 anni che vivono in ​​Andalusia, le sorelle Eva e Sofia, scoprono che i loro genitori sono accusati di omicidio plurimo. La coppia avrebbe ucciso più di venti persone prima di sparire nel nulla, lasciando la prole alla mercé di un popolo che chiede giustizia e invoca vendetta per le vittime. Come sopravvivranno le due sorelle in una città che le odia? E riusciranno a scoprire la verità sul coinvolgimento dei loro genitori in ben 23 delitti? “Inizia così questa storia in cui c’è anche una setta, musica grunge, esseri fantastici, il sole andaluso e una miniera che sembra un labirinto” spiegano i creatori di Feria.

Accanto a Marta Nieto, nel cast di Feria figurano le giovani attrici Ana Tomeno e Carla Campra, nei panni delle sorelle Eva e Sofía alle prese con i genitori scomparsi e accusati di omicidio.

Inoltre, nel cast di Feria compaiono anche Ángela Cremonte (già vista ne Le ragazze del Centralino), Patricia López, Isak Férriz ed Ernest Villegas. Jorge Dorado (The Head, Il Molo Rosso) e Carles Torrens (Vis a Vis, Malaka) sono i registi della serie.

Il creatore di Elite Carlos Montero, oltre a lavorare alla quarta stagione del thriller adolescenziale e alla produzione di Feria, ha prodotto anche Il Disordine che Lasci, l’adattamento tv del suo omonimo romanzo. Per questo progetto il rilascio è imminente: se Feria non debutterà prima del 2021, Il Disordine che Lasci sarà disponibile su Netflix l’11 dicembre.