The Head 2 è già nei piani di HBO Asia e Hulu Giappone: la prima stagione del thriller dall’ambientazione glaciale ha debuttato solo quest’estate, ma il suo successo in Giappone e nei Paesi di lingua asiatica ha già spinto i produttori a ragionare su un secondo capitolo.

The Head 2 non è stato ufficialmente rinnovato ma i suoi showrunner stanno ipotizzando una prosecuzione della serie dopo il finale drastico ed impattante della prima stagione (qui la nostra recensione). E non è escluso che la serie diventi una sorta di antologia thriller sulla scia di True Detective.

Ad accennare a questa possibilità è Ran Tellem, creatore del pluripremiato Homeland e produttore di The Head in quanto a capo dello sviluppo dei contenuti internazionali della casa di produzione spagnola The MediaPro. In una recente conversazione con la produttrice esecutiva Raffaella Bonivento, riportata da Variety, Tellem ha accennato al lavoro che la società sta facendo per sviluppare The Head 2.

Stiamo cercando di mantenere gli elementi fondamentali – un thriller investigativo; niente polizia; un luogo isolato. E stiamo dando uno sguardo al modello in serie limitata di “True Detective” che ritorna con temi o soggetti simili ma personaggi e ambientazioni differenti.

Considerando che la trama di The Head inizia proprio dalla misteriosa morte di 7 persone dell’equipaggio di una stazione antartica impegnato in uno studio sui cambiamenti climatici, con la conseguente ricerca di una verità che si rivelerà una continua sorpresa fino alla scena finale, è molto probabile che The Head 2, qualora realizzata, abbia un cast radicalmente rinnovato rispetto alla prima stagione.

Scritta in inglese dagli scrittori catalani Alex e David Pastor, con un cast internazionale che vede protagonisti attori inglesi, danesi, giapponesi, spagnoli e irlandesi, The Head ha proprio in questa vocazione intercontinentale la sua peculiarità. Per la società di produzione The MediaPro – la stessa che ha realizzato Vis a Vis e un gran numero di film, fiction e programmi di intrattenimento – è un esperimento particolarmente sfidante avere a che fare con storie e personaggi provenienti da ogni parte del mondo, spiega Tellem.

Questo è il motivo per cui doveva essere una storia molto umana: una storia di sopravvivenza che racconta fino a che punto le persone si spingeranno per avere successo. È una storia che può essere proiettata ovunque e quella portata internazionale è un grande passo avanti per Mediapro.

In Italia The Head è disponibile su Prime Video, il servizio streaming gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime.