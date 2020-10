Dopo il successo mondiale di Elite, rinnovata fino alla quinta stagione, il suo creatore Carlos Montero sta per lanciarsi in un nuovo progetto per Netflix. Si tratta di Feria, serie che incrocia il genere thriller e quello fantasy in un’ambientazione da teen drama.

Scritta da Agustín Martínez e Carlos Montero, la serie sarà diretta da Jorge Dorado (già regista, tra gli altri, de Il Molo Rosso e The Head) e Carles Torrens (Vis a Vis, Malaka).

Composta da 8 episodi della durata di 50 minuti, la nuova miniserie del produttore di Elite sarà un thriller con elementi fantastici: la storia di due sorelle adolescenti che scoprono che i loro genitori sono dei mostri. Le giovani Eva e Sofia dovranno affrontare le conseguenze dell’orribile ondata di delitti che pare sia stata commessa dai loro genitori: prima di scomparire, la coppia ha fatto ben 23 vittime e ora tocca alle due ragazze scoprire la verità sui genitori.

La serie è attualmente in fase di pre-produzione ed è attesa su Netflix nel corso del 2021, ma non ha ancora una data d’inizio riprese né tanto meno c’è una previsione d’uscita ufficiale.

Oltre ad essere sceneggiatore di Feira ed Elite, Carlos Montero sta lavorando anche ad alcuni episodi della reunion di Fisica o Chimica, teen drama che è stato un grande successo della serialità spagnola nel 2008 e di cui è stato creatore e sceneggiatore.

Ma il suo progetto più personale e più atteso è certamente la serie Il Disordine Che Lasci, un thriller rurale ambientato in Galizia e basato sull’omonimo romanzo dello stesso Montero pubblicato nel 2016. Gli 8 episodi da 40 minuti sono scritti e diretti da Carlos Montero insieme a Silvia Quer e Roger Gual: nel cast sono state annunciate le attrici Inma Cuesta e Bárbara Lennie e Roberto Enríquez Asenjo (il Fabio di Vis a Vis). La serie è attualmente in post-produzione e secondo il progetto iniziale avrebbe dovuto debuttare entro il 2020 su Netflix, ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale.