Sono stati annunciati gli ospiti di SlimeFest 2020, la nuova edizione dello show di Nickelodeon. Questa volta saranno Il Tre, Leo Gassmann, Random, Shade e Ludwig a salire sul palco dello SlimeFest.

Sono loro gli artisti ospiti di SlimeFest 2020, nella sua prima edizione ai tempi della pandemia Covid-19. Lo spettacolo andrà in onda venerdì 11 dicembre alle ore 20.00 su Nickelodeon, disponibile solo su Sky al canale 605.

Per Il Tre, Leo Gassmann, Ludwig e Random è la prima volta a SlimeFest mentre per Shade è un gradito ritorno: l’hitmaker è stato anche presentatore di una delle scorse edizioni della manifestazione musicale e adesso torna “a casa” come ospite per presentare dal vivo i suoi successi.

L’edizione 2020 di SlimeFest verrà condotta da Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti

Gli incontri con gli artisti

Per i fan dello SlimeFest ci sarà la possibilità di incontrare gli ospiti, purtroppo solo virtualmente. In ottemperanza al decreto in vigore alla data odierna, non è infatti possibile programma meet & greet in presenza.

Il meet & greet sarà quindi virtuale ma altrettanto esclusivo. Alcuni fan avranno la possibilità di chiacchierare con alcuni degli artisti presenti e sul sito è già possibile partecipare a quello con Shade. Per provare a vincerlo bisognerà rispondere a 3 facili domande.

SlimeFest e Big Babol potranno esaudire il desiderio di 2 fortunatissimi partecipanti che verranno contattati con tutti i dettagli a proposito dell’incontro virtuale. I 2 vincitori saranno protagonisti di una videochiamata con Shade e riceveranno in regalo 2 kit Big Babol, ognuno contenente una felpa e una t-shirt personalizzate Big Babol.

Le domande a cui bisogna rispondere nel modo corretto riguardano il protagonista dello spot Big Babol, il conduttore della nuova edizione dello SlimeFest e il colore de famoso slime di Nickelodeon che inonda il palco e gli artisti sin dalla prima edizione. Il concorso è valido fino al 22 novembre.