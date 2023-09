Il 23 settembre a Milano si festeggia il compleanno di Mia Martini. L’evento Buon Compleanno Mimì si terrà alle ore 20:45, presso il Teatro Manzoni di Milano, uno spettacolo organizzato dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà, Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè con la

Direzione Artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani.

“Buon compleanno Mimì” giunge quest’anno al suo primo decennale e anche quest’anno propone una serata di festa per celebrare l’arte unica e indimenticabile di Mia Martini, raffinata e intensa artista, riconosciuta come una delle voci più belle, importanti e significative della musica italiana.



A presentare la serata ci sarà Federica Bertoni, sul palco numerosi artisti del panorama musicale italiano:

Tiromancino, Ermal Meta, Coma_Cose, Aka 7even, Gaia, Mario Venuti, Leo Gassmann, Venerus.



Ciascuno canterà un brano di Mia Martini e alcuni brani del proprio repertorio.



All’evento si esibiranno anche, cantando un brano di Mia Martini: la vincitrice di Professione Cantante, Federica Toselli, e i 3 finalisti della settima edizione del Premio Mimì Sarà, Sara Bronzini, Blonde Brothers e Luca Mancini.



Special Guest della serata Aida Cooper, grande amica e storica vocalist di Mia Martini.



Le sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè, racconteranno aneddoti e ricordi della grande interprete rimasta nei cuori di tutti.

Racconti, immagini esclusive della vita privata e pubblica di Mimì arricchiranno lo spettacolo, il tutto accompagnato dalla Mimí Sara’ Orchestra diretta dal Maestro Paolo Li Rosi.



I biglietti per Buon Compleanno Mimì sono in vendita su TicketOne e presso il Teatro Manzoni (Prezzi a partire da 30€). I proventi dello spettacolo saranno utilizzati per la realizzazione di alcuni progetti dell’Associazione Minuetto Mimì Sarà.