Leo Gassmann a Sorrento per i 25 anni del Premio Penisola Sorrentina, diretto da Mario Esposito e promosso con la collaborazione della Fondazione Sorrento.

Il cantautore, vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, sarà a Sorrento per ritirare un importante premio nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà al Teatro Tasso. L’appuntamento è per sabato 24 ottobre per lo spettacolo televisivo in cui verranno consegnati riconoscimenti per gli esponenti del mondo della musica, del cinema ed audiovisivo. Attese a Sorrento personalità di fama nazionale, di cui a breve saranno annunciati i nomi. Il primo nome ad essere annunciato è quello di Leo Gassmann, vincitore in carica del Festival di Sanremo con la canzone Vai Bene Così per la categoria delle Nuove Proposte.

Il riconoscimento istituzionale è posto sotto il patrocinio del Mibact, della Regione Campania ed è organizzato in collaborazione con la Fondazione Sorrento ed il comune di Sorrento. Per Leo Gassmann si tratta di un riconoscimento che arriva a coronamento di un periodo particolarmente importante che lo ha visto sul palco per le sue prime attività live dopo il rilascio dell’album d’esordio.

Strike – questo il titolo del progetto – è stato rilasciato durante la settimana del Festival di Sanremo ma ha potuto beneficiare di limitate attività promozionale a causa della pandemia da Covid-19 successiva che ha interrotto bruscamente gli instore tour in programma nel post Sanremo, incluso quello di Leo Gassmann.

Solo di recente, l’artista ha ripreso le attività con alcuni live organizzati in piena sicurezza, nel rispetto delle normative atte a limitare i contagi da Coronavirus.

Leo Gassmann ha poi fatto ritorno alla sua vita da studente universitario, alternandola alle attività legate alla sua musica. Ha inoltre confermato di essere già a lavoro su nuovi brani, che potranno trovare posto nel suo prossimo disco di inediti.

Intanto, sabato 24 ottobre sarà a Sorrento per un nuovo riconoscimento.