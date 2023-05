Esce Per Sempre Mai di Shade e Federica Carta, di nuovo insieme per la terza collaborazione artistica. Se è vero che squadra che vince non si cambia, Federica Carta e Shade lo sanno bene e hanno deciso di unire le voci per la terza volta nel corso della loro carriera. Arriva il 26 maggio in radio e negli store digitali il singolo Per Sempre Mai, che segue il successo del primo feat, Irraggiungibile, e del secondo successo: Senza Farlo Apposta.

E se tra i due all’orizzonte ci potesse essere un joint album, come quello di Lorenzo Fragola e Mameli? Perché no… In fondo hanno dimostrato di saper funzionare al punto che insieme hanno collezionato 4 dischi di platino, oltre 100 milioni di stream e più di 200 milioni di views.

Adesso arriva Per Sempre Mai, brano caratterizzato da sonorità pop-house che rievocano i primi 2000, secondo una reinterpretazione estremamente attuale e personale. Il testo di Per Sempre Mai di Shade e Federica Carta racconta la dinamica di una relazione nata all’interno di un club su una melodia che promette di far ballare e divertire i fan di tutte le età. La produzione è firmata da Jaro, producer di tutte le hit di Shade, ed Enrico Brun.

Con queste parole, Shade parla della collaborazione e del rapporto di amicizia con Federica Carta:

“In questi anni siamo cresciuti molto e lo stesso ha fatto il bene che proviamo l’uno per l’altra, sappiamo di avere due precedenti importanti alle spalle e nonostante il brano sia diverso da quest’ultimi speriamo di non deludere le aspettative”.

Federica Carta aggiunge: “La stima che proviamo l’uno per l’altra, umanamente e artisticamente, ci ha portato a supportarci in tutti questi anni. Sono molto felice che le nostre strade si siano ricongiunte in questo anno per me molto importante.”

Il pezzo sarà contenuto nel nuovo album di Shade, attualmente in corso di lavorazione.