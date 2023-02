Dopo il bellissimo ed elegante completo Emporio Armani sfoggiato per la prima esibizione al Festival, Leo Gassmann avrebbe dovuto indossare un completo Givenchy ma qualcosa è andato storto e la giacca è rimasta nell’armadio.

Non si può di certo dire che il look di Leo Gassmann nella terza serata festivaliera non abbia colpito il pubblico. Si commentava il presentarsi su un palco importante e prestigioso come quello del Teatro Ariston in canottiera bianca. Non che non sia mai accaduto prima, ma vista l’eleganza della prima performance, da Leo Gassmann forse ci si attendeva un outfit più consono. E infatti era proprio ciò che la sua stylist aveva previsto, scegliendo un completo Givenchy, la cui giacca è però rimasta nell’armadio.

La stylist che veste Leo Gassmann a Sanremo si chiama Stefania Sciortino e via social ha commentato l’outfit sfoggiato autonomamente dal cantante sul palco, prendendone le distanze. “Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera. Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look”, le sue parole. “Canotta a parte è stato bravissimo”, ha poi aggiunto.

A mostrare l’outfit completo originariamente scelto dalla stylist è stato, successivamente, lo stesso Leo Gassmann, condividendo due foto su Instagram realizzate dal fotografo Francesco Rampi. Nel condividere gli scatti, l’artista ha anche giustificato implicitamente la decisione di non indossare la giacca: aveva caldo.

“All’Ariston faceva caldo”, ha scritto nella caption. Ha poi ricordato il codice del televoto valido nella serata di ieri per votare Terzo Cuore.