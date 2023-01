Il nuovo album di Leo Gassmann è La Strada Per Agartha, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 24 febbraio 2023. Il nuovo progetto discografico segue la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo numero 73: sarà in gara con la canzone Terzo Cuore.

Il pezzo sanremese è scritto e prodotto da Leo Gassmann, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti e racconta un amore eterno, destinato a durare per sempre.

“Terzo cuore parla di un amore eterno destinato a non essere mai dimenticato. È il nostro cuore di scorta che non smetterà mai di battere e del quale è difficile fare a meno. Quando tutto sembrerà andare male ci sarà sempre il ricordo di un amore che ci darà la forza di reagire e di andare avanti”, queste le parole di Leo Gassmann sul brano che presenterà al Festival e che apre la strada al nuovo progetto discografico di inediti.

Ne parla come di un album complesso, a partire da quel titolo particolare ispirato ad un romanzo. La Strada Per Agartha è prodotto da Matteo Costanzo e mixato da Giuseppe Taccini. Custodisce una serie di influenze musicali e tante sorprese tra cui un altro inedito firmato da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari: Volo Rovescio.

“È un po’ come fosse il mio primo album”, ha dichiarato Leo Gassmann, anche se in ordine cronologico si tratta del secondo album in studio dell’artista.

Il titolo dell’album è tratto dal romanzo “Il dio fumoso” di Willis George Emerson, che racconta di un viaggio fantastico di un marinaio che circumnaviga il mondo e che scopre una civiltà sotterranea di giganti che vivono di musica e agricoltura, in totale pace e armonia.

La copertina del disco, in apertura, è una foto scattata dal fotografo Francesco Rampi.