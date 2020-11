Le anticipazioni de Gli Orologi del Diavolo chiariscono bene il fatto che Marco ormai è nei guai e rischia davvero di superare il famoso sottile tra quello che è giusto e quello che è sbagliato dopo aver perso tutto. Aurelio da una parte e Mario dall’altra, il primo è pronto a riportarlo a bordo per un ultimo carico che permetterà loro di cambiare la loro vita per sempre, mentre il secondo gli chiede un altro sforzo per mettere le mani sugli uomini del cartello e restituirgli la dignità e, forse, anche i suoi vecchi affetti e legami.

La storia ispirata alla vicenda realmente accaduta di Gianfranco Franciosi continuerà ad andare avanti con un doppio appuntamento, oggi e domani, piazzando così il gran finale al martedì e chiudendo questa storia che, a quanto pare, non avrà un seguito. I fan si daranno appuntamento davanti allo schermo questa sera, 16 novembre, per la terza e penultima puntata de Gli Orologi del Diavolo in cui Aurelio si reca in visita a Marco portandogli come regalo un costoso orologio. Il meccanico lo caccia in malo modo, ma Aurelio lo minaccia proprio mentre la polizia italiana lo spinge a continuare la missione.

Ecco il promo della puntata di oggi:

Il nostro motorista è sempre più in crisi e in bilico e, contando sull’aiuto e l’appoggio della figlia, prova a rimettere su il cantiere insieme a i suoi operai ed incontra Messia, con la quale sembra nascere qualcosa, ma in quel frangente scopre che suo padre, malato di cancro terminale, sta ricevendo delle pressioni di un camorrista alleato di Aurelio e così decide di chiudere la questione tornando da quest’ultimo.

Nel secondo episodio de Gli Orologi del Diavolo, Marco, che è stato catturato, riesce a imbonire Aurelio che gli concede il suo perdono e lo porta a conoscere la moglie e il figlio che vivono nascosti in una piccola isola al largo della Spagna. A quel punto gli offre la possibilità di partecipare ad un ultimo scambio, in mare aperto, per chiudere per sempre la questione. Mentre esplode l’amore con Messia, il meccanico prepara la barca e si prepara ala partenza proprio mentre suo padre si aggrava, Prima di partire confessa a Jacopo, suo fratello, e a Messia la verità, riuscirà a tornare da loro?