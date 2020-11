Dopo lo slittamento della scorsa settimana, Gli Orologi del Diavolo si ritroverà a recuperare in corsa tornando in onda anche domani, martedì 10 novembre, per la seconda puntata di questa prima stagione. Dopo il debutto di oggi, Beppe Fiorello si calerà nuovamente nei panni del bel Marco Merani con l’annunciato epilogo della sua corsa in mare alla guida di un gommone per un cartello Sud Americano. Cosa succederà nella prossima puntata de Gli orologi del diavolo in onda domani?

Sarà nella seconda puntata che il protagonista finirà nei guai quado deciderà di seguire le indicazioni di Mario, l’amico poliziotto pronto a lanciarlo in quest’ultima missione per chiudere finalmente la questione e arrestare la famiglia di Aurelio. Quest’ultimo, intanto, è ormai pazzo di Marco e si fida così tanto di lui da invitarlo in Sud America per conoscere la sua famiglia e gli altri membri del clan. Dal canto suo, il motorista è sempre più spiazzato e vorrebbe tirarsi indietro soprattutto perché la sua famiglia continua a soffrire per le sue bugie e per il suo essere sfuggente.

Costruita l’ennesima imbarcazione, Marco finisce per guidare personalmente il gommone su richiesta di Aurelio ma è proprio questa la missione che andrà male e che lo vedrà finire dietro le sbarre. Sarà lui a finire in un carcere francese in attesa di essere scagionato dalle autorità italiane che lo hanno direttamente coinvolto in quella missione. Alla fine arriverà per lui una condanna a otto anni, da scontare a stretto contatto con Pablo, il braccio destro del boss.

Alla fine della puntata di domani de Gli Orologi del Diavolo, toccherà a Marco piegare la testa e cercare di sopravvivere in galera visto che ogni suo sforzo di contattare le autorità italiane sarà un insuccesso. Vexina viene estromesso dal proprio incarico pagando così l’errore commesso mentre per Merani, finalmente libero, le cose precipiteranno: sua moglie non vuole più vederlo per ciò che ha fatto e la sua impresa è sull’orlo del baratro.