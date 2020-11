Sarà probabilmente lanciato a gennaio 2021 lo Xiaomi Mi 11 Pro, che, per quanto lo riguarda, dovrebbe presentare un importante aggiornamento del display. Come riportato dal noto portale di informazione tech ‘gizmochina.com‘, tale versione includerà uno schermo con risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz (pensate che lo Xiaomi Mi 10 Pro prevede un display FullHD+ a 90Hz). Un aggiornamento importante, visto che i maggiori concorrenti, degnamente rappresentati da marchi blasonati quali Samsung, OnePlus, Huawei e OPPO, offrono già top di gamma con risoluzione QHD+, mentre i portabandiera Xiaomi erano fermi a pannelli con risoluzione FullHD+

Lo Xiaomi Mi 11 Pro dovrebbe anche presentare un pannello forato per la collocazione della fotocamera frontale, che troverà alloggio nell’angolo in alto a sinistra. Lo schermo dovrebbe avere bordi curvati, anche se probabilmente la cosa non sarà così percettibile come sui Huawei P40 Pro e Mate 40 Pro. La serie, di cui lo Xiaomi Mi 11 Pro sarà la variante premium, verrà alimentata dal processore Snapdragon 875 di Qualcomm (che dovrebbe perfino restare sua esclusiva limitata), in presentazione per i primi di dicembre. Ci aspettiamo sensibili miglioramenti anche per quanto riguarda il comparto fotografico, in primis per il sensore grandangolare con una risoluzione di scatto di 48MP, pixel di 0,8 µm ed OIS ottimizzato, oltre che per quello principale, che dovrebbe garantire una risoluzione di 108MP.

La batteria dovrebbe raggiungere quota 4900mAh, con supporto alla ricarica rapida a 100 o 120W. Possibile, infine, che la gamma includa 8GB di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0, oltre che altre componenti interne di un certo rilievo, chiaramente facenti parte della fascia alta del mercato (potete trovare in questo articolo le prime foto dal vivo del dispositivo). Potrebbe conquistarvi uno Xiaomi Mi 11 Pro così equipaggiato, o c’è qualche altra risorsa che vorreste facesse propria? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.