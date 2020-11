Lo Xiaomi Mi 11 è in programma nel Q2 2021, non appena sboccerranno i primi fiori di primavera. Come riportato da ‘gizchina.com‘, sono tante le novità che contraddistingueranno la serie, a partire proprio dal comparto fotografico che monterà. Ci ha pensato Digital Chat Station su Weibo a fornirci qualche prima indicazione, facendo riferimento ad una fotocamera principale dello Xiaomi Mi 11 notevolmente migliorata rispetto a quella dello Xiaomi Mi 10. Le ottimizzazioni si concentreranno in particolare sul sensore grandangolare, che si caratterizzerà per una risoluzione di scatto di 48MP, con pixel di 0,8 µm ed OIS aggiornato.

Il sensore principale, invece, dovrebbe raggiungere una risoluzione di 108MP. Oltretutto, stando a quanto si può evincere sul web, lo Xiaomi Mi 11 dovrebbe montare sotto il cofano il processore Snapdragon 875 di casa Qualcomm, ed una batteria con una capacità nominale di 4900mAh. Non sappiamo esattamente quando lo Xiaomi Mi 11 potrebbe vedere la luce, anche se tutto lascerebbe pensare le cose possano essere pronte per i primi mesi del prossimo anno. Un bel salto in avanti quello che presumibilmente compirà lo Xiaomi Mi 11, che dovrebbe almeno presentare 8GB di RAM LPDDR5, memoria interna di tipo UFS 3.0 ed altre componenti interne di fascia alta.

Per adesso bisogna accontentarsi di quanto divulgato da Digital Chat Station, che comunque ci restituisce un’idea di quel che ci aspetterà da qui a qualche mese. Le idee del produttore cinese restano quelle, anche se alcuni altri OEM hanno intrapreso la strada della fascia media per poter diversificare il mercato dei dispositivi mobile. Francamente non pensavamo a nulla di diverso per lo Xiaomi Mi 11, facendo questo parte di una serie che si è sempre contraddistinta per un livello piuttosto elevato, senza nulla togliere ai middle-range, che spesso e volentieri possono anche rubare la scena ai top di gamma in virtù del loro rapporto qualità/prezzo estremamente competitivo.