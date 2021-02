Lo Xiaomi Mi 11 5G è stato presentato in versione globale lo scorso 8 febbraio, ma insiste nel far parlare di sé per il lancio previsto in altri mercati, italiano compreso. Secondo alcune indiscrezioni, il dispositivo potrebbe rendersi protagonista di una promozione di benvenuto molto invitante. Partiamo col dire che lo Xiaomi Mi 11 5G potrà essere acquistato in Italia dai primi di marzo, e che il produttore cinese potrebbe includere nel pacchetto lo Xiaomi Mi Watch (almeno nel periodo compreso tra l’8 ed il 21), dal valore commerciale di 129,99 euro. Lo Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey (in un secondo momento dovrebbero arrivare anche le versioni Cloud White e Lei Jun Limited Edition), al prezzo di 799,90 euro per il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e di 899,90 euro per quella con 8GB di RAM e 256GB di storage.

Non sarà economico, ma è di un top di gamma a tutti gli effetti che stiamo parlando, che comunque mantiene un prezzo più basso di tanti altri competitors (cosa non da poco). Gli appassionati del brand forse faticheranno a digerire questo leggero aumento del costo finale, anche se siamo conviti che alle lunghe capiranno. Quanto allo Xiaomi Mi Watch, ancora non sappiamo come funzionerà la promozione di cui sopra: probabile l’utente dovrà registrare lo Xiaomi Mi 11 5G su una piattaforma dedicata entro un certa data (che potrebbe corrispondere al 4 aprile).

Se già eravate propensi ad acquistare il top di gamma del produttore cinese adesso potreste avere anche un motivo in più per farlo al day-one (lo Xiaomi Mi Watch è un indossabile di primo rispetto, provvisto di tutto quello che serve per il monitoraggio della salute e dell'attività di fitness).