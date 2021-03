Lo Xiaomi Mi 11 5G è un dispositivo assai ricercato, che sta invadendo solo adesso i negozi fisici e online. Amazon ce l’ha disponibile, anche se venduto e spedito da terzi. Trattasi del modello con 256GB di memoria interna, dualSIM e no brand (sbloccato da qualsiasi operatore telefonico). La spedizione del prodotto è gratuita (la spedizione partirà nell’arco di 2, 3 giorni lavorativi, con consegna tra il 12 ed il 15 marzo). Il prezzo dello Xiaomi Mi 11 5G relativamente a questa offerta è pari a 829,89 euro.

Per dovere di cronaca vi segnaliamo che il top di gamma cinese è protagonista in questi giorni di una proposta molto allettante, che perdurerà fino al 21 marzo. Chi deciderà di acquistare lo Xiaomi Mi 11 5G riceverà in regalo il Mi Watch, in tutta Italia e nella Repubblica di San Marino. Potrete ottenere l’omaggio registrando il prodotto con in allegato il documento di vendita (a patto che l’acquisto venga effettuato entro il 21 marzo). Bisognerà indicare il codice IMEI del dispositivo, e caricare una foto del telefono con la confezione di vendita in cui sia visibile anche lo stesso IMEI. La registrazione dello Xiaomi Mi 11 5G potrà avvenire entro il 4 aprile. Qualora siano stati rispettati tutti i requisiti, si riceverà direttamente a casa il Mi Watch in una delle colorazioni disponibili (Black, Navy Blue o Beige), che ha un valore commerciale di 129,90 euro (potrebbero volerci fino a 180 giorni per vedersi recapitare a casa l’omaggio).

I negozi aderenti all’iniziativa, sia fisici che online, sono i seguenti:

“Mediaworld, Unieuro, Euronics, Euronics Bruno, Euronics Butali, Euronics Nova, Euronics Siem, Euronics Rimep, Euronics Via Lattea, Comet, Dimo, Ires, Tufano, Carrefour, Trony ed Expert”.

Non fanno eccezione Monclick (online), Amazon (online), Mi Store (fisici e online) e gli operatori TIM, WindTre e Vodafone. Adesso sta a voi decidere se affondare il colpo: fateci sapere cosa deciderete di fare.