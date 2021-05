La MIUI 12.5 è finalmente arrivata in Europa a bordo dello Xiaomi Mi 11. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, la build 12.5.1.0.RKBEUXM ha iniziato a diffondersi: il codice della release lascia chiaramente intuire che è proprio della nuova MIUI 12.5 che si sta parlando, peraltro in relazione alla versione europea dello Xiaomi Mi 11, che ricordiamo essere il modello standard della serie (alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm).

Il changelog è particolarmente abbondante, e rivela diverse novità, tra cui i miglioramenti per quanto riguarda la velocità delle gesture, le ottimizzazioni relative alla velocità generale del sistema operativo, il supporto dell’app Note ad appunti articolati, grafici e schemi, oltre che delle didascalie, delle immagini e delle nuove scorciatoie. L’upgrade ha un peso di 660MB (non è eccessivo, ma meglio procedere sotto rete Wi-Fi per non sprecare traffico dati), ed è in distribuzione OTA in Europa. Non escludiamo che già nei prossimi giorni l’aggiornamento venga reso disponibile in Italia, per la gioia dei possessori dello Xiaomi Mi 11. Volendo, potreste portarvi avanti con il lavoro, e provare a smaltire un po’ di file liberando spazio prezioso in memoria, da dedicare ad altro, permettendo così anche al sistema di risultare più scattante (non che questo specifico device ne abbia bisogno, trattandosi di un top di gamma in piena regola).

Una volta ricevuta la notifica OTA della MIUI 12.5, fareste meglio a controllare la percentuale di carica residua, facendo attenzione che non sia inferiore al 50% prima di procedere (bisogna che il telefono non si spenga durante l’installazione, la cosa è di vitale importanza, non lo dimenticate). I dati non verranno cancellati, ma sarebbe un bene effettuarne una copia di backup. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.