Ci sono delle novità piuttosto succulente per tutti gli utenti interessati all’acquisto del nuovo Xiaomi Mi 11 5G, che si accinge a compiere il proprio debutto sul mercato italiano. Il produttore cinese ha deciso di lanciare una promozione dedicata a chi comprerà il top di gamma nel periodo compreso tra il 1 ed il 7 marzo sul Mi Store, e che consiste nel pagare il secondo device che si deciderà di fare proprio solo l’IVA, e quindi il 22% del cartellino al netto dell’IVA. Oltre allo Xiaomi Mi 11 5G potrete scegliere se comprare il nuovo Mi Compact Projector, uno Xiaomi Mi Watch o una Mi TV 4S da 43 pollici. Tenete anche presente che la promozione sarà valida anche presso i vari Mi Store fisici del territorio italiano.

Lo Xiaomi Mi 11 5G ormai lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni, ma vogliamo comunque fare un accenno alla sua scheda tecnica per rinfrescarci la memoria. Partiamo col dire che il dispositivo è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm con CPU Kryo 680 (processo di produzione ad alta efficienza energetica a 5nm, fino a 2.84 GHz con tecnologia Arm Cortex-X1), GPU Adreno 660 e modem integrato Snapdragon X60 5G. Le configurazioni disponibili sono due, entrambe con 8GB di RAM (la prima con taglio di memoria da 128GB e la seconda da 256GB). Lo Xiaomi Mi 11 5G include uno schermo DotDisplay AMOLED WQHD+ da 6.81 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz ed una batteria da 4600mAh con ricarica ultra-rapida via cavo a 55W e wireless a 50W (supportata anche la ricarica inversa a 10W).

Il telefono sfoggia un comparto fotografico principale composto da un sensore grandangolare da 108MP, un ultra-grandangolare da 13MP ed un tele-macro da 5MP. Frontalmente è presente una selfie-cam da 20MP integrata nello schermo. Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con MIUI 12, ed è presente il lettore di impronte digitali a schermo con supporto del monitoraggio della frequenza cardiaca sul display (oltre al riconoscimento facciale AI). Ne approfitterete?