Stasera in TV, su Italia 1, andrà in onda X-Men – Apocalisse, il nono capitolo della saga basata sulle storie dei mutanti apparsi nei fumetti Marvel. La pellicola – uscita nel 2016 – è stata diretta da Bryan Singer, regista che ha lavorato anche al primo capitolo della saga (nel 2000). X-Men – Apocalisse, ricco di azione ed effetti spettacolari, ha diviso il pubblico e la critica, ma rappresenta uno spettacolo godibile.

La trama di X-Men – Apocalisse

Le prime sequenze del film sono ambientate nell’Antico Egitto. En Sabah Nur, detto Apocalisse, è un individuo con poteri speciali venerato dagli egiziani quasi come se fosse un dio. Il mutante, per ottenere l’immortalità, decide di trasferire la propria anima nel corpo di un altro individuo che ha la capacità di rigenerare le proprie ferite. Un gruppo di ribelli, comprendendo il possibile pericolo, decide però di imprigionarlo.

Nel 1983, un gruppo di fanatici risveglia Apocalisse, che è ancora intenzionato a governare il mondo. Per riuscire in questa impresa, il mutante decide di reclutare Magneto. Il Professor X e i suoi coraggiosissimi allievi tenteranno di fermare questa potente, e apparentemente inarrestabile, creatura. Riuscirà il gruppo di mutanti a risolvere questa delicata situazione? Nel frattempo, il mondo è ancora riconoscente a Raven e al Professor X per aver salvato la vita del Presidente degli Stati Uniti d’America.

Il cast del film stasera in TV

Il secondo film della saga prequel con gli X-Men presenta un ricco cast. James McAvoy (che ha anche recitato in It – Capitolo 2, Glass, Deadpool 2 e Split) presta il volto al Professor X, il telepate che ha fondato la scuola per mutanti. Michael Fassbender (Alien: Covenant, Assassin’s Creed, Steve Jobs, 12 Anni Schiavo, Bastardi Senza Gloria e 300) interpreta Magneto, il mutante capace di controllare i metalli. Jennifer Lawrence (Red Sparrow, Passengers e Hunger Games) è Mystica.

Gli altri membri del cast sono Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan, Sophie Turner, Olivia Munn, Lucas Till. X-Men – Apocalisse, in onda stasera in TV, è stato diretto da Bryan Singer. Il cineasta ha lavorato ad alcuni film di successo, tra cui I Soliti Sospetti e Bohemian Rhapsody. La sceneggiatura è invece stata scritta da Simon Kinberg (sceneggiatore di Sherlock Holmes e produttore di Assassinio Sul Nilo).

X-Men – Apocalisse, una nuova epica avventura

Come accaduto nei precedenti capitoli, il punto forte di X-Men – Apocalisse sono alcuni personaggi ben scritti, tra cui il Professor X (James McAvoy), Bestia (Nicholas Hoult) e Mystica (Jennifer Lawrence). I protagonisti sono alcuni mutanti presi in prestito dai fumetti Marvel, un’inesauribile fonte di idee.

Alle scene più tese si affiancano alcuni episodi divertenti e scanzonati, che rendono questo film un discreto prodotto di intrattenimento. Questo capitolo è il sequel di uno tra i film sui mutanti più apprezzati dalla critica e dal pubblico. Singer, proprio per questo, ha deciso di alzare leggermente l’asticella con X-Men – Apocalisse, riuscendoci però solo in parte. Dal punto di vista tecnico, non si possono che apprezzare le straordinarie riproduzioni dei luoghi egizi, gli effetti speciali sempre sbalorditivi e le sequenze d’azione spettacolari.

Non si tratta del miglior capitolo della saga, ma è di certo superiore rispetto ad altri catastrofici tentativi (come The New Mutants). X-Men – Apocalisse andrà in onda questa sera su Italia 1, alle 21:20.