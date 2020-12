Warner Bros ha confermato il terzo capitolo di Wonder Woman, che sarà diretto da Patty Jenkins. La notizia è arrivata pochi giorni dopo l’uscita di Wonder Woman 1984, il secondo film della saga, negli Stati Uniti d’America.

Secondo quanto dichiarato da Toby Emmerich, il presidente di Warner Bros, è stata pianificata già da tempo una trilogia dedicata a Wonder Woman. Oltre alla conferma del ritorno della regista, Emmerich ha riferito che la protagonista (Diana Prince/Wonder Woman) sarà nuovamente interpretata da Gal Gadot.

Patty Jenkins

Nessun dettaglio in merito alla trama di Wonder Woman 3. Anche la data d’uscita è avvolta nel mistero: considerando i numerosi impegni di Patty Jenkins (tra cui un film ambientato nell’Universo di Star Wars), è probabile che i fan della supereroina dovranno attendere ancora qualche anno prima dell’arrivo delle nuove avventure.

Mentre i fan in tutto il mondo continuano ad apprezzare Diana Prince, guidando l’ottimo fine settimana d’esordio di Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la storia con le nostre Wonder Women – Gal e Patty – che torneranno per concludere la trilogia cinematografica progettata da tempo.

Questa – secondo quanto riportato da Variety – è stata la dichiarazione di Toby Emmerich. Non ci resta quindi che attendere per scoprire la trama, il cast e la data d’uscita.

Wonder Woman 1984, il film di Patty Jenkins

Wonder Woman 1984, diretto da Patty Jenkins, è uscito da pochi giorni negli Stati Uniti d’America, riscuotendo un discreto successo. Il lungometraggio è arrivato contemporaneamente sia al cinema che su HBO Max, inaugurando il nuovo modello distributivo di Warner Bros.

Questo cinecomic, accolto positivamente dalla critica statunitense, ha registrato ottimi risultati anche al box office (ovviamente, considerando l’attuale periodo). Nelle prime 24 ore – secondo quanto riportato da Variety – Wonder Woman 1984 ha incassato 16,7 milioni di dollari in circa 2.100 sale cinematografiche statunitensi. L’uscita in Italia (al cinema) è fissata per il 28 gennaio 2021.