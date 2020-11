Non ci sono più segreti per la fotocamera del Samsung Galaxy S21, in particolare per il suo teleobiettivo. Il noto leaker Ice Universe ha rilasciato, nelle scorse ore, un tweet contenente i dettagli per la componente software. La variante premium assoluta del 2021 avrebbe a bordo una tecnologia decisamente avanzata, pure rispetto alla generazione 2019 dei Galaxy S20 Ultra. Ecco riportato di seguito il prezioso cinguettio dell’informatore più che autorevole.

Galaxy S21 Ultra

3X 1/2.8" 10MP 1.22μm 2PD

10X 1/2.8" 10MP 1.22μm 2PD

Galaxy S21 Ultra

3X 1/2.8" 10MP 1.22μm 2PD

10X 1/2.8" 10MP 1.22μm 2PD

Is the strongest optical zoom system known

Per i Samsung Galaxy S21 ci saranno due teleobiettivi da 10MP, il primo con uno zoom ottico 3x e l’altro con uno zoom ottico 10x. La bontà della componente hardware sarà pure garantita grazie sensori più grandi e all’autofocus più veloce. Proprio i sensori saranno da 1 / 2,8 pollici con pixel da 1,22 µm e lo stesso autofocus dovrebbe essere a rilevamento di fase a doppio pixel. Il passo in avanti rispetto al Samsung Galaxy S20 sarebbe importante, visto che l’attuale ammiraglia ha un sensore da 48 MP (1/2 pollici) ma con pixel da 0,8 µm.

Con il passaggio all’autofocus a doppio pixel per le telecamere con teleobiettivo del Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere sempre garantita una messa a fuoco più veloce e affidabile. Per quanto riguarda i ritratti, sul nuovo arrivato ci sarebbe la fotocamera con teleobiettivo 3x dedicata. Da questo punto di vista, l’evoluzione rispetto al Galaxy S20 Ultra sarebbe notevole. Sull’attuale ammiraglia viene attuato un ritaglio digitale della soluzione ottenuta dal sensore da 108 MP, nell’ottica di offrire uno zoom 2x in modalità verticale. Una soluzione con risultati certo più che sufficienti ma che non potranno essere che meno ottimizzati di quelli previsti dalla tecnologia in arrivo.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra, insieme ai fratelli minori Galaxy S21 e S21 Plus dovrebbero essere presentati già il prossimo 14 gennaio con il via alla commercializzazione al massimo entro l’inizio di febbraio.