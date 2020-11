Gli appassionati di sparatutto in prima persona lo sapranno già: il grande giorno di CoD Black Ops Cold War è finalmente arrivato. Almeno su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, che hanno accolto il nuovo capitolo della saga sparacchina il 13 novembre 2020. E se è vero che la versione PlayStation 5 sarà disponibile al lancio della console next-gen di casa Sony – dunque il 19 del mese in corso -, allo stesso modo sono in tanti i gamer che hanno deciso di lanciarsi sui campi di battaglia di questa ultima incursione del brand FPS per eccellenza.

In attesa di scoprire come si evolverà il gioco con il susseguirsi delle stagioni – per ora siamo naturalmente alla prima, per altro integrata con la Battaglia Reale di Call of Duty Warzone -, in CoD Black Ops Cold War è già presente una discreta scelta di Operatori con cui combattere nelle diverse modalità multiplayer messe a disposizione dagli sviluppatori di Treyarch e dal publisher Activision. Questi si dividono in due fazioni, ovvero Nato e Patto di Varsavia, ed ora scopriremo insieme come ottenerli tutti.

CoD Black Ops Cold War: Operatori Nato

Park – Nella modalità Zombie, bisogna eseguire 3 evacuazioni con successo. Le evacuazioni sono disponibili a partire dal 10° round e consistono nel raggiungere l’elicottero che porta in salvo la squadra.

– Nella modalità Zombie, bisogna eseguire con successo. Le evacuazioni sono disponibili a partire dal 10° round e consistono nel raggiungere l’elicottero che porta in salvo la squadra. Adler – Nel multiplayer, è necessario ottenere 10 uccisioni tramite le Serie di punti .

– Nel multiplayer, è necessario ottenere . Baker – In una qualsiasi modalità multiplayer, dovrete effettuare 100 uccisioni con fucile di precisione.

– In una qualsiasi modalità multiplayer, dovrete effettuare Sims – In una qualsiasi modalità multiplayer, dovrete necessariamente distruggere 10 veicoli nemici o Serie di punti.

– In una qualsiasi modalità multiplayer, dovrete necessariamente distruggere o Serie di punti. Woods – Giocando in multiplayer, arrivare a 5 uccisioni senza morire per 15 volte.

Operatori Patto di Varsavia

Portnova – In una modalità multiplayer qualunque, dovrete uccidere un totale di 50 nemici rivelati da Serie di punti o potenziamenti da campo.

– In una modalità multiplayer qualunque, dovrete uccidere un totale di da Serie di punti o potenziamenti da campo. Beck – In modalità Zombie, dovrete ottenere un totale di 200 kill usando armi potenziate con Pack-A-Punch.

– In modalità Zombie, dovrete ottenere un totale di con Pack-A-Punch. Garcia – In modalità Dirty Bomb, detonate o aiutate il vostro team a detonare 5 bombe.

– In modalità Dirty Bomb, detonate o aiutate il vostro team a Stone – In una modalità multiplayer qualsiasi, effettuate 15 mosse finali.

Vi ricordiamo che gli Operatori di CoD Black Ops Cold War possono essere utilizzati anche nel multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare.