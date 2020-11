Nonostante l’inarrestabile successo di Fortnite e della sua Battaglia Reale tra i titoli free-to-play, CoD Warzone di Activision è comunque riuscito a ritagliarsi il suo spazio su PC, PlayStation 4 e Xbox One – per poi compiere il salto su next-gen grazie all’uscita imminente di PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. E a sedurre tantissimi videogiocatori, che ne affollano quotidianamente i server per combattere su una grande mappa ispirata alle location più iconiche della saga sparacchina per eccellenza, con regole care proprio al genere dei Battle Royale.

Un titolo, CoD Warzone, che come quello di Epic Games va a rinnovarsi ciclicamente con il passare delle Stagioni, e che al momento è perfettamente integrato con il reboot di Call of Duty Warzone. Lo stesso accadrà con il debutto sugli scaffali di Call of Duty Black Ops Cold War, prossima incarnazione del franchise il cui lancio è previsto per il 13 novembre, come spiegato dal publisher americano sulle pagine del sito ufficiale della serie. Da quello che sappiamo, all’inizio della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, i progressi dei giocatori di COD Warzone e Modern Warfare verranno resettati, almeno per quanto riguarda il livello esperienza. Verranno dunque mantenute le skin, i progetti e tutti gli altri elementi estetici sbloccati. Il reset dei progressi permetterà agli sviluppatori di unificare il livello esperienza e quello del Battle Pass fra i tre diversi giochi, così che qualsiasi azione compiuta dai giocatori permetta loro di guadagnare punti esperienza a prescindere dalla modalità o dal gioco selezionato.

Le armi e i progetti dei due titoli rimarranno separati, ma potranno essere utilizzati al completo nella Battle Royale di CoD Warzone. Non solo, sempre in ottica di Stagione 1, dal prossimo 24 novembre gli appassionati potranno scaricare gratuitamente Nuketown ’84, versione rivisitata della celebre mappa della serie Black Ops. Con l’arrivo della Stagione 1, fissato al 10 dicembre 2020, si riceveranno in maniera gratuita svariati contenuti aggiuntivi tra i quali troviamo nuove modalità per Black Ops Cold War Zombies, la modalità Scontro (2 contro 2, proprio come in Modern Warfare), nuove mappe e modalità multiplayer, una nuova modalità per Warzone e nuove armi da sbloccare tramite sfide e livelli del Pass Battaglia.