Non è stata un’apparizione isolata, quella di McDreamy alla fine della première di stagione: il pubblico potrà rivedere Derek in Grey’s Anatomy 17×03 e in altri due episodi nel corso della stagione, come ha affermato la showrunner Krista Vernoff, sempre nell’ambito onirico dei sogni di Meredith.

La trama di Grey’s Anatomy 17×03 vede la Grey in cura presso il suo stesso ospedale: dopo essere crollata al suolo in seguito a settimane trascorse nel reparto Covid del Grey Sloan Memorial Hospital tra i malati più gravi – molti dei quali deceduti – la pressione di aver perso così tanti pazienti e lo stress di non poter tornare a casa dalla propria famiglia si sono fatti sentire. Ora bisogna capire se si tratta solo di mancanza di sonno e di energie o se la Grey è rimasta contagiata con il Covid. Il crollo di Meredith fa sì che la protagonista del medical drama sia passata da medico a paziente e il suo caratterino non renderà le cose facili ai colleghi.

La première speciale di due ore si era conclusa con il suo svenimento in un parcheggio e un sogno che la mostra su una spiaggia in cui rivede l’amore della sua vita, Derek. E anche il promo di Grey’s Anatomy 17×03 si apre con l’immagine di Derek che saluta Meredith.

“Mi manchi“, le dice lei. “Lo so” risponde lui, nel breve frammento della scena mostrato dal promo di Grey’s Anatomy 17×03. Ecco la trama dell’ episodio, dal titolo My Happy Ending, diretto dall’attore Kevin McKidd.

I medici di Grey Sloan continuano ad affrontare la loro nuova realtà COVID-19 e hanno a che fare con un paziente familiare e testardo. Koracick è incaricato degli stagisti che si sono recentemente uniti ai ranghi dell’ospedale e Link opera su un terapista sessuale. Intanto, Maggie trova conforto nella presenza virtuale di Winston.

C’è da dire che Patrick Dempsey non appare tra le guest star elencate nel comunicato stampa di ABC per Grey’s Anatomy 17×03, ma d’altronde è del tutto normale che la più importante tra loro non sia in qualche modo ufficializzata dalla rete, per lasciare un minimo di effetto sorpresa che comunque è ormai stato cancellato dalle tante foto apparse in rete e dallo stesso promo della puntata.

La showrunner Krista Vernoff ha spiegato di aver riportato Derek in Grey’s Anatomy quando – alla sua proposta di immaginare una sorta di limbo onirico per Meredith durante la malattia – Ellen Pompeo ha suggerito che fosse proprio Patrick Dempsey la prima guest star ad apparire nella stagione. Ed è stata lei a chiedergli di partecipare oltre alla première, trovandolo entusiasta dell’idea.

Dempsey apparirà nell’episodio di Grey’s Anatomy 17×03 e altrove nel corso della stagione. E non è escluso che tornino anche molti altri volti storici della serie come testimonia il database IMDb, che ha aggiornato al 2020 le partecipazioni di tante ex star della serie, da Sara Ramirez a Jessica Capshaw passando per Sandra Oh. Si alterneranno nei sogni di Meredith durante la sua degenza?