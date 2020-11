Arrivano alcune indicazioni interessanti a proposito dell’aggiornamento con MIUI 12 per diversi Xiaomi. Dopo avervi parlato di modelli compatibili e non idonei a ricevere il pacchetto software in questione, come avete intuito tramite il nostro articolo recente, occorre necessariamente mettere in evidenza un problema a quanto pare non isolato per gli utenti che si ritrovano con il firmware installato. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco la questione relativa alla mancata possibilità di utilizzare Mi Health.

Tutto sui problemi con Mi Health per Xiaomi che hanno installato MIUI 12

Secondo le indicazioni riportate da Piunika Web, infatti, ci sono diverse segnalazioni all’interno della Mi Community, secondo cui sarebbe chiaro che l’app Mi Health preinstallata manchi sui dispositivi che da un po’ di tempo a questa parte hanno in ​​esecuzione MIUI 12. Fondamentalmente, l’app non viene visualizzata né nel menù delle app, né nella schermata iniziale, ma è presente nella sezione Gestisci app in Impostazioni. A causa di questo problema, molti utenti non sono in grado di utilizzare l’app in questione per tenere traccia della propria salute e forma fisica.

A conti fatti, sappiamo che l’aggiornamento MIUI 12 ha portato alcune nuove funzionalità all’app Mi Health. Un aggiornamento successivo ha inoltre aggiunto all’app la funzione di rilevamento della frequenza cardiaca. Ora, gli utenti sono molto ansiosi perché l’app non è accessibile anche se è preinstallata sul sistema. L’assistenza, per ora, risponde facendo presente quanto segue: “Tieni presente che l’app Health è preinstallata sul sistema della MIUI 12 ma dovrai cambiare la regione in India, Indonesia o Spagna per utilizzarla“.

Va aggiunto che il membro del team di feedback non ha parlato del motivo per cui l’app non viene visualizzata sui dispositivi Xiaomi in ​​tutti i Paesi, e non ha aggiunto se si tratti di un bug MIUI 12 che verrà risolto in futuro.