Peaky Blinders 6 non uscirà prima del prossimo anno. Il creatore della serie, Steven Knight, è infatti al lavoro su un nuovo progetto televisivo che non ha niente a che fare con la famiglia criminale degli Shelby.

Lo scrittore sta sviluppando una serie tv sul movimento Two Tone, emerso a Birmingham e Coventry durante i primi anni Settanta che mescola musica ska tradizionale con elementi tipici del punk rock e della new wave. Il movimento ha dato vita a diverse band, tra cui i The Specials. Il nome deriva dall’etichetta discografica 2 Tone Records, che rappresentò il riferimento principale per i gruppi del movimento. Il nome indicava il desiderio di trascendere e disinnescare le tensioni razziali nell’Inghilterra neoliberista dell’era di Margaret Thatcher.

“Questo è un progetto che mi sta molto a cuore perché sono cose vicine a me dal punto di vista personale e geografico”, ha dichiarato Knight al sito Deadline. “Sono cresciuto con questa musica e con coloro che l’hanno amata.”

“Era una colonna sonora che si adattava perfettamente allo stato d’animo dei tempi, per le strade, nei club e sugli spalti”, ha continuato. “Birmingham e Coventry sono stati i luoghi in cui è nato il bicolore e in questo show ne tracceremo i progressi negli anni importanti.”

I fan che attendono Peaky Blinders 6 dovranno perciò aspettare ancora a lungo. Le riprese del nuovo ciclo di episodi dovevano partire nel marzo di quest’anno ma, a causa dell’esplosione della pandemia di Covid-19, molti set televisivi e cinematografici sono stati costretti a chiudere. Tutto rimandato a data da destinarsi: per Knight e il team di Peaky Blinders, la priorità è la sicurezza del cast e della troupe.

Il regista Anthony Byrne ha ipotizzato che le riprese sono state rimandate a non prima del prossimo anno, perciò solo nel 2022 si potrà tornare sul set. Il problema maggiore è inerente all’attuale situazione sanitaria. Byrne ha spiegato che la produzione sta valutando l’attuazione di un modo sicuro per mettere in pratica le nuove regole di distanza sociale, che avranno un impatto su tutti i programmi televisivi in futuro. Però, grazie a questo periodo di stop, lui e il team degli autori si stanno prendendo del tempo per revisionare la sceneggiatura.

“È un mondo completamente nuovo”, ha detto Byrne nel corso di un’intervista con Digital Spy. “Le funzionalità di riprese ora sono cambiate. Tenendo conto di questi elementi, come montare di nuovo in sicurezza la produzione e riportare il cast e la troupe sul set, stiamo valutando come regolare e gestire il tutto.”