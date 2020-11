Non c’erano dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy Note 9, una volta ricevuto l’aggiornamento con One UI 2.5, avrebbe continuato a ricevere patch con una certa costanza. Emblematico in questo senso quanto raccolto oggi 13 novembre, se pensiamo al fatto che possiamo dare continuità rispetto a quanto riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine. Cerchiamo dunque di comprendere come stiano cambiando le cose per un device diventato discretamente popolare in Italia con il trascorrere dei mesi.

Subito la patch di novembre per il Samsung Galaxy Note 9

In attesa delle prime segnalazioni anche qui in Italia, dobbiamo esaminare quanto raccolto fino a questo momento grazie a SamMobile. Secondo la fonte, infatti, il rilascio è avvenuto in modo tempestivo e l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2020 sta ora raggiungendo anche le versioni del Samsung Galaxy Note 9 (SM-N960F) che sono in commercio in Europa. L’ultimo pacchetto software porta con sé la sigla N960FXXU6FTK1 e, al momento della pubblicazione del nostro articolo, risulta disponile in Germania.

Stando al bollettino ufficiale, sappiamo che la patch in questione risolve almeno cinque vulnerabilità critiche del sistema operativo Android, 29 minacce con priorità elevata e 31 minacce ritenute a rischio “moderato”. Tramite il changelog ufficiale sappiamo anche che archivia un problema di Exynos 990, ma è chiaro che questa correzione non riguardi il Samsung Galaxy Note 9, che dal canto suo è alimentato da Exynos 9810. Solo nel momento in cui l’aggiornamento sarà disponibile in Italia, avremo le idee più chiare in merito all’eventuale aggiunta di altre funzionalità.

Per ora, non possiamo fare altro che attendere la disponibilità del pacchetto software sui Samsung Galaxy Note 9 che sono stati lanciati sul mercato in Italia, sperando che l’esperienza di utilizzo di One UI 2.5 possa migliorare ulteriormente. A voi come stanno andando le cose fino a questo momento? Fateci sapere qui di seguito.