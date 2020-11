Nero A Metà di Pino Daniele compie 40 anni. Una ricorrenza che non poteva passare inosservata, questa, ed è così che si è deciso di tornare il 27 novembre con una ristampa che conterrà anche 5 inediti live.

L’album rappresenta uno dei punti cardine della carriera del cantautore partenopeo e contiene brani come Napule è e Je So’ Pazz. Il 27 novembre uscirà una sua edizione estesa, nella quale sono compresi i brani live Quanno Chiove, I Say I’ Sto Ccà, Napule è, Alleria e A Me me Piace ‘O Blues.

Le canzoni dal vivo emergono dalle registrazioni del concerto del 30 aprile 1980 al Teatro Massimo di Pescara. L’edizione originale di Nero A Metà è stata registrata tra lo Stone Castle Studios di Carimate e i Trafalgar Studios di Roma, con l’accompagnamento della band composta da Gigi De Rienzo al basso, Agostino Marangolo alla batteria, Ernesto Vitolo alle tastiere e James Senese al Sax Tenore.

L’edizione speciale di Nero A Metà sarà disponibile in doppio vinile trasparente da 180 grammi e in doppio CD. In entrambe le versioni è compreso anche un poster. La pubblicazione è nata dalla collaborazione con la Pino Daniele Trust Onlus.

Nero A Metà è stato pubblicato nel 1980 ed è dedicato a Mario Musella, morto poco prima della pubblicazione dell’album. All’epoca della sua uscita, il disco ha venduto 300mila copie, con la conquista del disco d’oro dal 2009 a seguito dell’inizio delle rilevazioni Fimi. Nel disco sono comprese 12 tracce, con alcuni dei più grandi successi di Pino Daniele.

Edizione Box Doppio Cd



Cd 1 – Nero A Meta’

Cd 2 – Nero A Metà Live – Bootleg 1980

Edizione Box Doppio Lp

Lp1 – Nero A Meta’

