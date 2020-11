Lady Gaga pubblica il video di 911, di nuovo, con un finale diverso. La clip che accompagna uno dei brani più introspettivi di Chromatica e dell’intero repertorio di Stefani Germanotta è ora disponibile con una conclusione che ha già diviso i fan.

Alcuni ritengono che Lady Gaga stia morendo, altri che stia meditando. Certo è il nuovo spunto di riflessione fornito dall’artista ai suoi fan, che cercano di capire quale sia il messaggio nascosto nel finale alternativo di 911, che ha pubblicato come nuovo singolo da Chromatica.

Al momento della sua pubblicazione, 911 aveva voluto spiegare quale fosse il significato del brano che ha voluto trasformare in un singolo dopo il successo di Rain On Me con Ariana Grande. In quell’occasione, era stata pubblicata anche una versione meteo che ha avuto un grande successo sui social.

Del video, che qui definisce più propriamente cortometraggio, aveva detto:

“Questo cortometraggio è molto personale per me, è la mia esperienza con la salute mentale e il modo in cui realtà e sogni possono interconnettersi per formare eroi dentro di noi e intorno a noi”.

Tra i ringraziamenti per la realizzazione del video c’è quello particolare per il regista Tarsem, che ha condiviso con Gaga un progetto di 25 anni fa, oltre al supporto di Haus of Gaga: “Io non riuscivo a esserlo e la troupe per aver realizzato questo cortometraggio in sicurezza durante questa pandemia senza che nessuno si ammalasse. Erano anni che non sentivo così viva la mia creatività”.

Lady Gaga ha deciso di pubblicare il suo album nonostante la pandemia ancora in corso. Il disco era destinato al mese di aprile, ma è stato rimandato al 29 maggio. Deciso anche il tour di supporto, che poi è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Per il momento, l’Italia non era compresa nella lista delle date che aveva annunciato.