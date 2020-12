Marco Carta a Verissimo racconta il suo amore per Sirio Campedelli a poche ore dall’annuncio del matrimonio. La coppia vive nell’amore da 6 anni e negli studi di Canale 5 il cantante sardo tenta a fatica di nascondere l’emozione: “Odio piangere”. Sì, perché Silvia Toffanin ha riservato per la voce di La Forza Mia una sorpresa.

Un finale piacevole, quello della partecipazione di Marco Carta a Verissimo. Lo schermo trasmette le immagini della sua infanzia e della sua adolescenza e l’artista racconta di quella volta in cui attese suo padre fuori dalla porta per poter finalmente dare un volto a colui che lo aveva messo al mondo. Suo padre non arrivò. Morì quando Marco aveva appena 8 anni, stroncato da una leucemia.

Sua madre scomparve quando Marco aveva 10 anni e l’amore di una zia e della nonna lo salvarono: “Sono cresciuto felice”, racconta l’ex vincitore di Amici e Sanremo per sottolineare quanto la felicità possa essere conquistata nonostante le grandi difficoltà e le grandi perdite della vita. Oggi con lui c’è Sirio, il suo amore che lo rende fiero e che lo fa sentire così innamorato.

Marco Carta ha smesso di fare i conti con la sua omosessualità: il coming out ha allontanato tutti gli “stupidi” – così li definisce l’artista – che gli facevano pressione con domande indiscrete. “Certe cose non si chiedono”, dice Marco, “in questo modo sottolinei una differenza”. Il suo amore per Sirio, del resto, ha vinto su ogni cosa.

Questo è ciò che emerge nella sorpresa di Silvia Toffanin. La redazione ha fatto breccia nella timidezza del compagno di Marco Carta e nello studio arriva una video lettera in cui Sirio e le “bambine” – due bellissimi cani – ringraziano l’artista per l’amore e per la vita insieme:

“Grazie perché noi siamo felici, siamo sempre riusciti a rimanere uniti senza perderci. Spero che i tuoi sogni si possano realizzare e che tu possa tornare su quel palco che ti spetta“.

Commosso, Marco Carta a Verissimo saluta lo studio con gli occhi pieni d’amore: “Siamo fatti per stare insieme”.