Marco Carta assente a Live Non è La d’Urso per qualche linea di febbre, ma sembra che lo spauracchio Covid possa essere scongiurato. L’artista ha voluto rassicurare tutti coloro che sono rimasti in pensiero per lui, specificando di aver già provveduto a effettuare il test sierologico che è risultato negativo.

Spiega Marco Carta:

“Stamattina sto benissimo. Non ho il Covid e nemmeno più la febbre. Ho anche fatto il sierologico stamattina. Ma già lo sapevo, ho preso solo tanto freddo e un po’ di pioggia a Salsomaggiore”.

Barbara d’Urso aveva annunciato la sua assenza dalla puntata di domenica 4 ottobre, nella quale era previsto il suo intervento per discutere di Gabriel Garko e del caso Ares. La conduttrice aveva fatto sapere che Carta sarebbe mancato a causa di alcuni lievi problemi di salute ed in via precauzionale.

“Marco è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test veloce. Marco aveva un pochino di febbre e quindi abbiamo evitato anche di fare il test. È tornato a casa e ci guarderà da casa. Speriamo, ma sicuramente lo sarà, che sia una piccola influenza o una cosa del genere”.

Marco Carta era stato a Salsomaggiore Terme in occasione del Trofeo Nilla Pizzi. L’artista ha colto l’occasione per tornare a esibirsi sul palco, cosa che non faceva ormai da molti mesi. Marco Carta ha anche annunciato di essere pronto a rilascio di un nuovo singolo, con il quale darà un seguito al precedente progetto che era anche il primo slegato da Warner, che ha lasciato dopo diversi anni. Aveva ottenuto il suo primo contratto discografico dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, avvenuta nel 2008.

Il cantante sardo sarà inoltre impegnato come giudice nella nuova edizione di iBand, in onda prossimamente su La5. Marco Carta era stato anche uno dei protagonisti della prima edizione del talent tutto dedicato ai gruppi.