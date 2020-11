La giuria conduce Tale e Quale Show, dopo il ko di Carlo Conti dovuto alla comparsa di tutti i sintomi del Coronavirus. Il conduttore toscano aveva condotto da casa la sua prima puntata dello show dopo aver scoperto di essere positivo ma, per questa settimana, non può farcela.

Di qualche ora fa è invece la notizia del trasferimento in ospedale di Carlo Conti che è comunque in buone condizioni, ma l’insorgenza di tutti i sintomi dell’infezione ha reso impossibile l’isolamento domiciliare. Conti è nuovamente intervenuto per tranquillizzare il pubblico, rivelando di essere in rapido miglioramento grazie alle cure dei medici e degli infermieri.

La nuova puntata di Tale e Quale Show è attesa per il 6 novembre e vedrà l’alternarsi in conduzione della giuria e di Gabriele Cirilli, che in queste settimane è stato chiamato a valutare il calore del pubblico con i suoi strumenti speciali. Non mancherà un ricordo rivolto al genio di Gigi Proietti, morto a 80 anni proprio nel giorno del suo compleanno. L’artista era stato giudice speciale del programma nel 2015.

Il Torneo è già entrato nel vivo e proseguirà fino al 13 novembre. A vincere la prima puntata è stato ancora Pago, che ha vestito i panni di Ricky Martin in La Bomba. Segue Barbara Cola con Aretha Franklin mentre Jessica Morlacchi ha conquistato il terzo posto con Marcella Bella.

Nella nuova puntata del Torneo Virginio dovrà vestire i panni di Franco Simone mentre Barbara Cola sarà Anastacia. Jessica Morlacchi si metterà alla prova con Katy Perry. Francesco Monte sarà, invece, Raf. Lidia Schillaci dovrà affrontare la dura prova di interpretare Antonella Ruggero, Carolina Rey sarà invece Geri Halliwell. David Bowie entrerà nel corpo di Sergio Muniz, Giulia Sol in quello di Anna Tatangelo e Renato Zero si sdoppierà per Agostino Penna e Pago.