Arrivano novità interessanti per gli utenti che hanno deciso di puntare su Samsung Galaxy top di gamma, lanciati sul mercato non molto tempo fa. Premesso che quanto mi appresto a riportarvi oggi 9 novembre debba considerarsi valido per l’utenza che ha avuto modo di installare One UI 3.0 (con il Galaxy S20, come riportato pochi giorni fa, siamo ormai abbastanza avanti sotto questo punto di vista), il discorso qui si focalizza sulla possibilità di riprodurre in streaming più app contemporaneamente su PC Windows.

I Samsung Galaxy che possono riprodurre in streaming più app in parallelo su PC Windows

Un approfondimento sulla questione ci arriva ovviamente da SamMobile. Secondo la fonte, infatti, da alcune ore a questa parte è possibile eseguire lo streaming di più app contemporaneamente tramite un numero più elevato di Samsung Galaxy rispetto a quanto annunciato inizialmente dal produttore coreano. Mi riferisco a modelli come il Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold 2.

Questo, ovviamente, a patto che si disponga di un PC Windows 10 compatibile. Come accennato ad inizio articolo, però, la funzione è disponibile solo a bordo di quei dispositivi della serie Galaxy S20 che eseguono la versione beta di One UI 3.0, basata a sua volta su Android 11. Ancora, affinché la funzionalità funzioni, è necessario che il PC con Windows 10 abbia installato la maggio 2020 o versioni successive, con il pacchetto software disponibile nei canali Beta, Dev o Release Preview. L’utente è chiamato ad installare la versione 1.20102.132.0.

I possessori di un Samsung Galaxy interessati al progetto, possono partecipare al programma beta Link To Windows – Beta visitando l’apposita pagina. La landing page vi chiederà di aprire il Galaxy Store, mentre da lì potrete fare click su “Partecipa” e quindi aggiornare l’app Link a Windows – Beta.