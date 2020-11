La terza beta One UI 3.0 per i Samsung Galaxy S20 è stata divulgata nemmeno una settimana fa, ma è già tempo della quarta beta, almeno per quanto riguarda gli utenti di Samsung Members che partecipano al programma beta, al momento disponibile solo in Germania, peraltro con miglioramenti della fotocamera e modifiche dell’interfaccia utente. Il comparto fotografico dei Samsung Galaxy S20 aveva già stato protagonista di ottimizzazioni relative alla stabilità, a cui si aggiungono adesso altre novità, di cui vi parleremo nel dettaglio a seguire.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il registro delle modifiche della quarta beta della One UI 3.0 parla nuovamente dei soliti miglioramenti di stabilità della fotocamera, anche se poi, come dimostrano le immagini sottostanti, ci sono delle novità relativa allo Space Zoom 100x, con risultati finali leggermente più chiari (il testo ingrandito sembra, almeno apparentemente, più leggibile di prima, sebbene si tratti di una differenza marginale, poco percettibile ad occhi poco attenti).

Prima

Dopo

Il colosso di Seul si sta preparando a rilasciare la versione pubblica della One UI 3.0. Con quattro diverse beta già all’attivo, è probabile che il produttore asiatico distribuisca la versione finale per i Samsung Galaxy S20 relativamente presto, anche se non abbiamo garanzia di quanto potrebbe accadere. Fino a quel momento, gli utenti tedeschi di Samsung Members potranno procedere a scaricare la quarta beta della One UI 3.0 a bordo dei propri dispositivi, accedendo alle impostazioni generali, e da lì cliccando su ‘Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il pacchetto, che portare il firmware alla versione G98xxXXU5ZTK1, ha un peso di circa 410MB. Oltre alle modifiche apportate allo Space Zoom (di cui, comunque, non viene fatta menzione nel registro delle modifiche), la quarta beta della One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20 integra anche un nuovo menu di risoluzione dello schermo.