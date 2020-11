L’appuntamento con la MotoGP si rinnova ancora una volta nel corso di questo fine settimana, con il Gran Premio di Valencia. Un momento imperdibile per i fan delle due ruote, visto che sarà l’occasione per riabbracciare metaforicamente Valentino Rossi.

Il pluricampione iridato di Tavullia, protagonista dell’ultimo ventennio (o poco più) della scena delle due ruote, torna infatti in sella in occasione della trasferta spagnola. Archiviata la parentesi Covid, per lui si prospetta comunque un weekend difficile.

I risultati raccolti in fase di qualifica lo costringeranno infatti a una non facile risalita. Diciottesima piazza per lui, con gli agguerritissimi avversari che non gli daranno di certo spazio facilmente. Gestione delle gomme e feeling con la moto la chiave per provare a raccogliere quanti più punti possibile.

Diversa la situazione nelle prime posizioni, dove s’infiamma la lotta per la conquista del titolo mondiale. D’altronde, complice l’assenza del cannibale Marc Marquez, sono in tante a volerne approfittare per scrivere il proprio nome nella storia della MotoGP.

A scattare dalla prima piazza nel Gran Premio di Valencia, questo primo pomeriggio, sarà Pol Espargaro. Che dovrà però guardarsi bene le spalle, visto che Rins e Nakagami, rispettivamente secondo e terzo, non gli renderanno di certo la vita facile.

MotoGP oggi a Valencia, come seguire la gara

Il via della gara di MotoGP di oggi è previsto per le 14.00. La precederanno, come di consueto, rispettivamente Moto1 e Moto2, con lo start che in questo caso sarà alle 11.00 e alle 12.20. Un weekend motoristico quindi come sempre bello denso, che sarà chiaramente possibile seguire in tv.

La diretta verrà trasmessa come di consueto sul canale dedicato sulla tv satellitare, Sky Sport MotoGP (207), oltre che poi sulla piattaforma DAZN. Lo spettacolo motoristico sarà chiaramente fruibile anche in streaming sul portale online o sull’app di quest’ultima, unitamente anche a SkyGo.

Chi uscirà vincitore dal Gran Premio di Valencia? Diteci la vostra nei commenti.